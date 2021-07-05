TEKNOFEST Türkiye Drone Şampiyonası’nın 1. etabı tamamlandı!

Türkiye’nin en iyi 32 lisanslı pilotunun katıldığı yarışın birinci etabı heyecanlı anlara sahne oldu. Şampiyonaya katılan pilotlar tasarım ve montajlarını kendilerinin yaptığı araçlarla yarışmaya özel olarak hazırlanan parkurda mücadele ettiler. Sıralama turlarının sonuçlarına göre gruplar halinde eşleşen sporcular, Türkiye Hava Sporları Federasyonu İHA Yarışma talimatı uyarınca müsabaka sonucunda puanlamaya dahil oldu. Türkiye’nin en hızlı pilotlarının yarıştığı ilk etapta birinci Atakan Mercimek, ikinci Batu Erilkun ve yarışmanın 9 yaşındaki en genç sporcusu olan Doruk Cengiz üçüncü oldu.

Türkiye Drone Şampiyonası’nın ikinci etap yarışları sonucunda en iyi puanı alan 16 sporcu, TEKNOFEST 2021 kapsamında 21-22 Eylül tarihlerinde İstanbul Atatürk Havalimanı’nda gerçekleşecek olan Büyük Final’de yarışmaya hak kazanacak. Türkiye Drone Şampiyonası Büyük Final yarışının birincisi ise TEKNOFEST 2021 World Drone Cup’ta ülkemizi temsil edecek. Büyük finalin ardından ilk 3’e giren sporculardan oluşturulacak Türkiye Drone Milli Takımımız da 2022 yılında düzenlenecek Uluslararası yarışlarda ülkemizi temsil etme hakkına sahip olacak. Hız ve manevra kabiliyeti yüksek, tamamen kullanıcının kumanda yeteneğine dayalı olarak tasarlanan araçların yer aldığı şampiyonada birincilik ödülü 7.000, ikincilik ödülü 5.000, üçüncülük ödülü de 4.000 TL olacak.



Teknoloji Tutkunlarını Heyecanlandıran Yarışma!



Elazığ’da ilk kez düzenlenen TEKNOFEST Türkiye Drone Şampiyonası çevre illerde ve Elazığ’da teknoloji tutkunlarını heyecanlandırdı. Yarışmanın açılış konuşmasını gerçekleştiren Kökçam, “Bir vakıf olarak Elazığ’da bulunmaktan çok büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Türkiye Drone Şampiyonası, TEKNOFEST içerisinde düzenlediğimiz önemli bir yarışmadır. 5 yıldır düzenlenen bir etkinlik ve bugün Elazığ’da birinci etabını gerçekleştiriyoruz. 32 sporcumuz yarışacak ve buradan 24 sporcumuz ile ikinci etabı Ağustos ayı içerisinde İzmir’de gerçekleştireceğiz. Daha sonra 16 sporcumuz da TEKNOFEST’te İstanbul’da yarışıp ardından iki sporcumuz Türkiye adına Dünya Drone Şampiyonası’nda yarışacak.” ifadelerini kullandı.



Şampiyonanın Elazığ şehrinde düzenlenmesinin oldukça önemli olduğunu ifade eden Yırık, “Bu çalışmalar neticesinde bu ülkenin milli teknoloji hamlesinin çok güçlü, önemli adımlarını atacak. Dün gıpta ettiğimiz ülkelerdeki çalışmaları bugün bu ülkede son 20 yıldır görmeye başladık. Geleceğe daha güvenle bakacak günlere yaklaştığımızı görüyoruz. Emeği geçenlere, gençlerimize teşekkür ediyorum.” dedi.



TEKNOFEST ile Hayalden Gerçeğe



Toplumun tamamında teknoloji ve bilim konusunda farkındalık oluşturmayı, Türkiye’nin bilim ve mühendislik alanlarında yetişmiş insan kaynağını artırmayı hedefleyen TEKNOFEST, Teknoloji Yarışmalarına katılan gençlere hem kişisel hem de mesleki becerilerini geliştirmeleri için pek çok imkan da sunuyor. Yarışmalara katılan gençler Türkiye’nin önde gelen teknoloji firmalarına düzenlenen teknik gezilere katılma ve alanında uzman kişilerle tanışarak network kazanma fırsatı yakalıyor. Projelerini hayata geçirebilmeleri için malzeme desteğinin yanı sıra finalistlere eğitim kampı, ulaşım ve konaklama desteği de sağlanıyor. Türkiye’nin önde gelen teknoloji kurumlarında staj yapma imkânı da sunan TEKNOFEST, gençlere parlak bir geleceğin kapılarını açıyor. Gençlerin millî teknoloji üretme ve geliştirme konusunda ilgilerinin arttırılması hedeflenerek bu alanlarda çalışan binlerce gencin projesine destek olmak için bu yıl ön eleme aşamasını geçen takımlara toplamda 7 Milyon TL'nin üzerinde malzeme desteği sağlanıyor. TEKNOFEST’te yarışıp dereceye girmeye hak kazanan takımlar ise 5 Milyon TL'nin üzerinde ödülün sahibi olacak.