TEKNOFEST Türkçe Doğal Dil İşleme Yarışması başlıyor

Başarılı, nitelikli ve yenilikçi fikirlere sahip olan herkesin başvurabildiği yarışmada özellikle Türkçe metinlerin işlenmesi için kullanıcı dostu ve yüksek performanslı kütüphanelerin, veri kümelerinin hazırlanmasına katkı sağlanıyor. Yarışma kapsamında Türkçe metin düzenleme başta olmak üzere, tanımlanan veriler üzerinden soru cevap işlemleri, doğal dil anlama ve üretimi, Türkçe Doğal Dil İşleme Yarışması’nda Bağlamsal Anlama Teknolojisi ve Osmanlı Türkçe üzerine Doğal Dil İşleme konuları ele alınacak.

Türkçe için Makine Çevirisinin de yer aldığı yarışma da Doğal Dil İşleme Kütüphanelerinin Geliştirilmesi ve Veri Setleri Oluşturma, Karakter Tanıma Teknolojileri, Konuşma Tanıma ve Sentezleme Teknolojilerini de içeren 12 farklı konu başlığı yer alıyor. Yarışma süresince katılımcıların veri üretme, açık kaynak araçları kullanma, veri setleri geliştirme ve işaretsiz verileri işaretli hale getirme gibi nitelikli konularda etkin olması bekleniyor.