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TEKNOFEST'te yarışan meslek lisesi öğrencileri iddialı

AA |  26 Ekim 2021 Salı - 17:00 | Son Güncelleme : 26 10 2021 - 17:00

Giresun'un Bulancak ilçesinde yaptıkları yük taşıyabilen İHA ile TEKNOFEST'e katılan meslek lisesi öğrencileri, daha iyi cihazlar geliştirmek için çalışmalarını sürdürüyor.


TÜBİTAK-TEKNOFEST 2021 liseler arası İHA yarışmasına, Bulancak Mesleki  ve Teknik Anadolu Lisesi (MTAL) ile Bulancak Lokman Hekim Mesleki ve Teknik  Anadolu Lisesi, "TEKNOBULANCAK TAKIMI" adıyla katılmaya hak kazandı.
 
Her iki okuldan takıma seçilen dört öğrenci, öğretmenleriyle yarışma  şartlarına uygun bir İHA üretti. Yarışmada derece alamamalarına rağmen çalışmayı  bırakmayan takım, yarışma sonrası hız yapabilen bir yarış İHA'sı da üretti.  İnsansız hava araçlarına ilgileri artan öğrenciler, bu alanda daha iyi cihazlar  yaparak başarılı olmayı amaçlıyor.
 
Bulancak MTAL Elektrik-Elektronik Teknolojileri ve takımın danışman  öğretmeni Erkan Kaşık, AA muhabirine, 2014 yılında ilk kez bir üniversitesinin  düzenlediği yarışmaya katılarak çizgi izleyen robotik cihaz geliştirdiklerini,  aynı yıl içerisinde Milli Eğitim Bakanlığının bir robot yarışmasına katılarak ilk  8'e girdiklerini dile getirdi. Kaşık, bu başarı sonrası öğrencilerle kendilerini  geliştirerek sonraki senelerde de yarışmalara katılım sağladıklarını aktardı.
 
Kaşık, 2019 yılında ise TEKNOFEST'te "hızlı çizgi izleyen robot"  kategorisinde okul olarak birincilik kazandıklarını belirterek, "Okulumuza bu  kültürü kazandırdığımız için yarışmalara öğrenciler yetiştiriyoruz. Defalarca  TÜBİTAK yarışmalarında okul olarak dereceler aldık. Öğrencilerle her yıl bir  araya gelip yeni fikirler geliştiriyoruz." dedi.
 
Bu yıl ise TEKNOFEST'e katıldıklarını kaydeden Kaşık, yarışma için  öğrencilerle İHA üretimi için çalışmalar yaptıklarını dile getirdi.
 
Kaşık, yarışma şartnamesine uygun bir insansız hava aracı  geliştirdiklerine dikkati çekerek, şöyle devam etti:
 
 "İHA'nın en hafif olması, en hızlı olması ve görevleri de en hatasız  şekilde gerçekleştirmesi gerekiyor. Yarışma alanında iki direk arasında iki tur  dönecek ve yüksekliği 5 metre altına düşmemek şeklinde pet şişeyi hedefe  bırakacak. Bunu otonom olarak İHA yapacak. Biz de İHA'yı hafif yapabilmek için  karbon fiber malzemeden yaptık, yüksek güçte hafif motor kullandık. İki dakika  dayanacak hafif bir pil seçtik. Yukarıdan bırakmış olduğumuz paraşütlü pet şişe  yükü hedefte kalabilseydi başarılı olacaktık ama bir sonraki yıl daha iyi  geliştirmeler yaparak, hataları telafi ederek daha iyi sonuçlar elde etmek  istiyoruz. Aslında ilk kez İHA kategorisinde yarışmaya katıldık."
 
Kaşık, İHA alanında başlangıç aşamasında olduklarının altını çizerek,  "Amacımız hem bu yarışmalarda derece almak, hem de bu gençlerimizi okulda almış  oldukları eğitimin haricinde, bu eğitimi gerçek hayatta kullanabilecekleri,  vatanımıza, milletimize faydalı olabilecekleri kişilere dönüştürmek. Ülkemize  katma değer sağlayabilecek, vatansever insanlar yetiştirmek istiyoruz."  ifadelerini kullandı.
 
Öğrencilerden Nuri Can Kuşdemir ise robotik kodlama eğitimine  katıldığı sırada Erkan Kaşık'ın İHA üzerinde çalıştığını görmesiyle kendisinde  bir merak uyandığını anlattı.
 
Öğretmeni Kaşık ile daha sonra İHA üzerinde beraber çalışmaya  başladıklarını dile getiren Kuşdemir, "Bu alandaki ilgimi orada fark ettim.  Cihazın gövdesinin yapım aşamalarında çok katkım oldu. Tabi İHA deneme  uçuşlarında defalarca düştü, kırılan parçaları tasarlayıp yeniden montajladım.  İHA'lara eskiden çok yabancıydım, bu alana ilgim artmaya başladı." diye konuştu.
 
  
 
 
 
 
 
 
 

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