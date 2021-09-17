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TEKNOFEST'te online başvurular başladı

AA |  17 Eylül 2021 Cuma - 13:00 | Son Güncelleme : 17 09 2021 - 13:24

TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'ni ziyaret etmek isteyenler için www.teknofest.orgweb sitesi üzerinden online başvurular başladı.


Katılımcıların öncelikle TEKNOFEST'in web sitesi üzerinden online  kayıt yaptırması ve kayıt sırasında HES Kodu ile birlikte istenen bilgileri  girmeleri gerekiyor.
 
Online kayıt işlemini tamamlayarak festivale ziyarete gelen kişiler  iki doz Kovid-19 aşısını yaptırmış ise veya önceden Kovid-19 hastalığını geçirip  tek doz aşılarını oldularsa sisteme entegre edilmiş HES kodu üzerinden sağlanan  kontrol ile alana giriş yapabilecekler.
 
Kovid-19 aşısı olmamış ve/veya tek doz aşı olmuş kişilerden ise alana  giriş yapmadan önceki son 48 saatte yapılmış, negatif sonuçlu PCR testi istenecek  ve kontrolü, sisteme entegre edilmiş HES kodu üzerinden sağlanacak.
 
18 yaş altındakiler HES kodu göstererek refakatçileri ile birlikte  giriş yapabilecek
 
Verilen bilgiye göre, festivali ziyaret edecek olan 18 yaş  altındakiler için kayıt olma zorunluluğu bulunmazken festival alanına HES kodu  göstererek refakatçileri ile birlikte giriş yapabilecek. TEKNOFEST 2021’e ziyaretçi olarak katılmak için  https://t3kys.com/tr/teknofest/visitor/apply/ üzerinden kayıt yaptırılabiliyor.
 
Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı  yürütücülüğünde, Türkiye’nin önde gelen teknoloji şirketleri, kamu, medya  kuruluşları ve üniversitelerin de olduğu 74 kurum ile birlikte düzenlenen  TEKNOFEST, bu yıl 21-26 Eylül'de 09.00-19.00 saatleri arasında ziyarete açık  olacak.

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