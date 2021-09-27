27 Eylül 2021 Pazartesi
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.392 0.51 EURO 10,3330 -0.96
USD 8,8270 -0.44 ALTIN 496,770 -0.46
CANLI BORSA
TÜMÜ

TEKNOFEST'te insanlık yararına çözümler ödüllendirildi

AA |  27 Eylül 2021 Pazartesi - 17:44 | Son Güncelleme : 27 09 2021 - 17:44

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı yürütücülüğünde gerçekleştirilen İnsanlık Yararına Teknoloji Yarışması'nda 36 takım ödüllendirildi.


Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Anadolu Ajansının paydaşı olduğu Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST'te afet bilincinin artırılmasına yönelik bir dizi etkinlik gerçekleştirdi.
 
Festival kapsamında AFAD yürütücülüğünde İnsanlık Yararına Teknolojiler Yarışması düzenlendi. Yarışmaya 16 bin 342 başvuru geldi. Yurt içinde 592, yurt dışında 24 olmak üzere toplam 616 takım finale kaldı. Finalde 72 il, 4 ülkeden takım yarıştı.
 
Yarışmada sağlık ve ilkyardım, engelli dostu, sosyal inovasyon, afet yönetimi kategorilerinde ilkokul ve ortaokul, lise ve üniversite seviyesinde değerlendirmeler yapılıp 36 takıma ödül verildi.
 
AFAD, festivalde ziyaretçilere yönelik afetler bilincinin artırılması amaçlı bir dizi etkinlik gerçekleştirdi.
 
Ziyaretçiler AFAD'ın festival alanındaki Deprem Simülasyon Tırı, Oryantiring Alanı, Arama Köpeği Gösteri Alanı'nda yapılan etkinlik ve gösterilere büyük ilgi gösterdi.

ETİKETLER

TEKNOFEST İnsanlık Yararına Teknoloji ödül
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.