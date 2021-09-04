TEKNOFEST'te ilk defa liseli öğrenciler kendi tasarladıkları araçlarla yarıştı

Kocaelinin Körfez ilçesinde bulunan Körfez Yarış Pistinde yapılan Uluslararası Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışlarını, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı ve TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar ve TÜBİTAK Başkanı Hasan Mandal ile çok sayıda vatandaş izledi. Yarışlarda üniversite ve lise öğrencileri kıyasıya mücadele etti. Üniversite ve lise kategorilerindeki yarışlar yarın son bulacak.

'GELECEĞİMİZ VE ÜLKEMİZİN ELEKTRİKLİ ARAÇLARINI TASARLAYACAKLAR'

Bu yıl yapılan yarışların iddialı olduğunu söyleyen Selçuk Bayraktar, "TEKNOFEST her yıl bir rüzgar gibi bir mevsim gibi gelip tüm atmosferi değiştiriyor. 1 yıldır hazırlanıyordu gençlerimiz. İlk defa liseler yarışıyor. Onlar da ayrı bir renk katıyor. Bu yıl iddialı yarışma lardan bir tanesi. Burada elektrikli bir araç tasarlamanız gerekiyor. İşin içine girenler ne kadar zor ve teknik bir konu olduğunu yapanlar biliyor. Dünyada en önemli dönüşüm elektrikli ve akıllı araçlar. Geleceğimiz ve ülkemizin elektrikli araçlarını tasarlayacaklar. Gençler bir yandan buna hazırlanmış oluyorlar. 35 alanda farklı yarışmamız var. 200 bin öğrenci başvuruyor. Bio teknolojiden, sağlık , yapay zeka, çevre teknolojilerinden elektrikli arabalardan İHAlara kadar yarışma platformu TEKNOFEST" dedi.

'EN BÜYÜK ÖDÜL TOPLUMUN YAPILANLARI GÖRMESİ'

Türkiye'nin en büyük ödüllü yarışması olduğunu belirten Bayraktar, "Ülkemiz sadece SİHA, İHAlar da değil diğer tüm teknolojik alanlarda dünyada liderlik yapacak en ileri düzeyde teknolojik ürünler yaparak geliştirsin ve bayrağımızı yukarılara çeksin. Dünyada bakıyorsunuz bugün en dev teknoloji şirketlerinin bile hepsinin temelinde ufacık garaj girişimleri olduğunu görüyorsunuz. Buradaki en büyük sermaye insan. Dev fabrikalar, dev araziler büyük sermaye değil. İnsanın fikri, donanımı, hayalleri en büyük değer yaşadığımız bilgi çağında. Genç yaşta insanların başarı şansı artıyor. 7 milyon liralık bu yarışmalarda malzeme ve teknik destek veriliyor. 5 milyon da yarışmaların ödülü var. Türkiyenin en büyük ödüllü yarışması TEKNOFEST ama en büyük ödül o değil. Toplumun bu gençlerin yaptığı işleri görüp, 'Aferin evladım. Sen bu işlerin en iyisini yapacaksın ve ülkemizi en iyi yere getireceksin' demesi en büyük ödül" diye konuştu.

'BU YIL LİSE KATEGORİSİNİ BAŞLATTIK'

TÜBİTAK Başkanı Hasan Mandal ise yarışmalara liselilerin isteği üzerine yeni bir kategori başlattıklarını söyleyerek, "Bu yıl 17'ncisini gerçekleştirdiğimiz alternatif araçlardaki heyecanımız devam ediyor. Bu yıl ilk kez lise kategorisinde gençlerimiz var. Lise kategorisini biz oluşturmadık. Kendileri bize gelip 'Neden üniversite öğrencilerine yönelik yapılıyor ve neden lise yaş grubunda olmasın?' demeleri üzerine haklı bulduk ve bu yıl lise kategorisini başlattık. Bu yıl 22 farklı ilimizden 36 aracımız lisede yarışıyor. 65 adet üniversite kategorisinde 30 farklı ilden toplamda 210 başvuru vardı ve 100ün üzerinde takım yarış hakkını elde etti. Elektrikli araç yarışları bugün için bakıldığında artık zorunluluk. Ülkemizin geleceğinde bizim en önemli dönüştürücü gücümüz insan kaynağımız. Bu insan kaynağımız biz teknolojiyi kullanan değil teknolojiyi üreten, geliştiren en önemlisi tasarlayan bireyler olmak istediklerini söylüyorlar. Bu gençlerimiz takım halinde farklı üniversitelerden gelen gençler, milli teknolojiyi geliştiren ve neferi olmaya hazır olduklarını söylüyorlar. Bizler de onları destekliyoruz" dedi.