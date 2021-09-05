TEKNOFEST'te elektrikli araç yarışlarında ödüller sahiplerini buldu

Bu yıl ilk kez liseli öğrencilerin katıldığı yarışlarda kurul özel ödülü lise düzeyinde 5 takım arasında paylaşıldı. The Gaca, Muteg EA, Wolfmobil, İstiklal EC ve Aaatlas ödüle layık görüldü. Görsel tasarım alanında ise E-Generation Technic, Cezeri Yeşil, Mega Solo ve Esatamat takımları ödül almaya hak kazandı.
YERLİ TASARIM ÖDÜLÜ 3 LİSE TAKIMI ARASINDA PAYLAŞILDI
Millilik vurgusu yapılan yerli tasarım ödülü kategorisinde jüri, 3 lise takımını ödüle layık gördü. E Caretta, Yeşilyurt Bilgi Evi ve Team Mostra ödüllerini TÜBİTAK Başkanı Hasan Mandaldan aldı.
ÜNİVERSİTELER 4 KATEGORİDE ÖDÜLLENDİRİLDİ
Üniversite düzeyinde katılan takımlar ise 4 kategoride incelendi. Kurul özel ödülüne Samüelar, Görsel Tasarım ödülüne Adyu Cendere, Teknik Tasarım ödülüne Göktürk takımları layık görülürken. Yerli Ürün Teşvik Kategorisinde YTÜ-AESK_H takımı birinci, Çukurova Electromobile takımı ikinci, Yomra Gençlik Merkezi Enerji Teknolojileri Topluluğu ise üçüncülük ödülünün sahibi oldu.