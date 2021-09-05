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TEKNOFEST'te elektrikli araç yarışlarında ödüller sahiplerini buldu

05 Eylül 2021 Pazar - 23:50 | Son Güncelleme : 05 09 2021 - 23:50

TÜBİTAK'ın düzenlediği Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışları'nda ödüller sahiplerini buldu. Dereceye giren takımlar ödüllerini TÜBİTAK Başkanı Hasan Mandal ve Sanayi ve Teknoloji Bakanı Yardımcısı Fatih Kacır'dan aldı.


Bu yıl ilk kez liseli öğrencilerin katıldığı yarışlarda kurul özel ödülü lise düzeyinde 5 takım arasında paylaşıldı. The Gaca, Muteg EA, Wolfmobil, İstiklal EC ve Aaatlas ödüle layık görüldü. Görsel tasarım alanında ise E-Generation Technic, Cezeri Yeşil, Mega Solo ve Esatamat takımları ödül almaya hak kazandı. 
 
YERLİ TASARIM ÖDÜLÜ 3 LİSE TAKIMI ARASINDA PAYLAŞILDI 
 
Millilik vurgusu yapılan yerli tasarım ödülü kategorisinde jüri, 3 lise takımını ödüle layık gördü. E Caretta, Yeşilyurt Bilgi Evi ve Team Mostra ödüllerini TÜBİTAK Başkanı Hasan Mandaldan aldı. 
 
ÜNİVERSİTELER 4 KATEGORİDE ÖDÜLLENDİRİLDİ 
 
Üniversite düzeyinde katılan takımlar ise 4 kategoride incelendi. Kurul özel ödülüne Samüelar, Görsel Tasarım ödülüne Adyu Cendere, Teknik Tasarım ödülüne Göktürk takımları layık görülürken. Yerli Ürün Teşvik Kategorisinde YTÜ-AESK_H takımı birinci, Çukurova Electromobile takımı ikinci, Yomra Gençlik Merkezi Enerji Teknolojileri Topluluğu ise üçüncülük ödülünün sahibi oldu. 

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TÜBİTAK TEKNOFEST Efficiency Challenge
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