TEKNOFEST'te bu proje ile yarışacaklar

"Amacımız İHA alanında ülkemize katkıda bulunmak"

Takım Kaptanı 11. sınıf öğrencisi Muhammed Sait Yaşar da çok zorlu ve meşakkatli bir yoldan geçip bugüne geldiklerini belirterek, "Bizim için güzel bir proje oldu. Çok uğraştık ama buna değdi." diye konuştu.

"TEKNOFEST'te finale kaldık. İnşallah birinci oluruz. Projemizi geliştirmeyi düşünüyoruz. Amacımız İHA alanında ülkemize katkıda bulunmak, milli teknoloji hamlesine destek olmak." ifadelerini kullanan Yaşar, özgün bir tasarım yaptıklarını aktardı.

Yaşar, "En büyük özelliği şasesinin özgün olması. Aynı zamanda dış kaplaması kamufle edilebilir. Oval bir yapıya sahip olduğundan rüzgara karşı daha dirençli. Güç tasarrufu açısından faydalı. Ayrıca yük bırakabiliyor." diye konuştu.

Projede görev alan 10. sınıf öğrencisi Murat Soysal projenin son bir yılında takıma dahil olduğunu anlatarak, TEKNOFEST'te finale kalmanın mutluluğunu yaşadıklarını, yarışmada başarı elde ederek kente dönmeyi hedeflediklerini aktardı.