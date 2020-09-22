Teknofest tablet başvurusu 2020 | Tablet desteği nasıl alınacak, öğrenciler tablet için nereye başvuru yapacak?

BAYKAR Teknik Müdürü ve T3 Vakfı Mütevelli heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, uzaktan eğitimde imkanları yetersiz olan çocuk ve gençler için 5 bin adet tablet bilgisayar hediye edeceklerini duyururken, Teknofest paydaşları olan firma ve kuruluşların da kampanyaya destek vermesini istedi. TEKNOFEST paydaşlarından Roketsan çağrıya cevap verdi ve uzaktan eğitim için başlattığı kampanyaya bin adet tablet bilgisayarla dahil olduğunu açıkladı. Peki, Teknofest tablet başvurusu 2020 hakkında merak edilenler…

BAYKAR Teknik Müdürü ve T3 Vakfı Mütevelli heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar’ın, uzaktan eğitime destek için başlattığı tablet kampanyasına ROKETSAN’dan destek geldi. Türkiye'nin Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali olan TEKNOFEST Roket Yarışması'nın sponsorluğunu TÜBİTAK SAGE ortak çalışmasıyla üstlenen Roketsan, uzaktan eğitimde de gençleri desteklemeye devam ediyor. TEKNOFEST paydaşlarının, uzaktan eğitimini sürdüren; ancak bilgisayar imkanı kısıtlı olan gençler için başlattığı kampanyaya destek veren Roketsan, yarını inşa edecek öğrencilere bin adet tablet bilgisayar hediye edecek.

BAYRAKTAR ÇAĞRIDA BULUNDU

Tablet bilgisayar hediye kampanyasını sosyal medya hesabından yayınladığı video ile duyuran Bayraktar, videoda "Eylül Teknofest ayı ve bu hafta Teknofest haftası. Bu yıl üçüncüsünü düzenlediğimiz Teknofest Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nde ülkemizin her ilinden yüz bin öğrencimiz yarışıyor. Biliyoruz ki, ülkemizin her köşesinde önümüzdeki yıllarda bu heyecana ortak olacak nice cevherler var. İmkan sunulduğunda, dünyanın en iyisi olacak çocuklarımız, gençlerimiz var. İşte o cevherlerin eğitim hayatlarına katkı verebilmek, uzaktan eğitim olanaklarından yararlanmalarına destek olabilmek için, Teknofest paydaşları olarak, uzaktan eğitim olanağı bulunmayan öğrencilere tablet bilgisayarlar hediye etmeye karar verdik. Biz, Baykar adına 5 bin tablet bilgisayar hediye edeceğiz. İnanıyorum ki paydaşlarımız da bizi yalnız bırakmayacaktır. Hep birlikte el ele vereceğiz, daha çok çocuğumuza, gencimize bilgiye erişimin kapılarını açacağız." İfadelerini kullandı.

TEKNOFEST TABLET YARDIMI NASIL ALINIR?

Kampanya kapsamında hediye edilecek tablet bilgisayarlar Milli Eğitim Bakanlığı ile koordinasyon halinde ihtiyacı olan öğrencilere ulaştırılacak. Ne zaman ve nasıl dağıtılacağına dair henüz bir bilgi paylaşılmadı.