Teknofest nerede, Teknofest’e nasıl gidilir? Atatürk Havalimanı yol tarifi (Teknofest ulaşım) ve ziyaretçi saatleri!

TEKNOFEST 2021 nerede, nasıl gidilir? TEKNOFEST 2021 bugün başladı. Dünyanın en büyük Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST 4. kez ziyaretçilere kapılarını açıyor. TEKNOFEST festivalini gitmek, orayı ziyaret etmek isteyenler ise yol tarifi ve ziyaretçi saatleri hakkında araştırmalara başladı. Peki, TEKNOFEST 2021 nerede olacak, Teknofest’e nasıl gidilir? İşte Teknofest ulaşım ve Teknofest ziyaretçi saatleri…

TEKNOFEST 2021 nerede? sorusunun yanıtı sorgulanıyor. Çeşitli etkinliklerle gerçekleşecek olan TEKNOFEST 2021 teknoloji yarışmalarını izlemek isteyenler önce giriş için kayıt yapmaları gerekiyor. Kayıt için başvurularını www.teknofest.orgweb internet adresinden yapabilecek. İşte Atatürk Havalimanı yol tarifi ve Teknofest İstanbul yol tarifi…

TEKNOFEST NEREDE?

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından düzenlenen TEKNOFEST 2021 İstanbul Atatürk Havalimanı'nda gerçekleşecek ve 21 Eylül'de başlayacak.

TEKNOFEST'E NASIL GİDİLİR, TEKNOFEST İSTANBUL YOL TARİFİ?

TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, metronun bakım nedeniyle alana kadar gelmediğini, bu nedenle ring seferleri düzenleneceğini ifade etti. Bayraktar ayrıca 10 binin üzerinde bir araç park kapasitesinin ziyaretçiler için oluşturulduğunu bildirdi.

T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi ve Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır da ring seferleri için Şirinevler Metro İstasyonu, Kuleli Metrobüs İstasyonu, Yeşilyurt Tren İstasyonu'ndan 6 gün boyunca gün boyu ring seferleri olacağını belirtti.

TEKNOFEST ZİYARET SAATLERİ NELER?

Türkiye’nin önde gelen teknoloji şirketleri, kamu, medya kuruluşları ve üniversitelerin de olduğu 74 kurum ile birlikte düzenlenen TEKNOFEST, bu yıl 21-26 Eylül'de 09.00-19.00 saatleri arasında ziyarete açık olacak.

KATILIM BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Katılımcıların öncelikle TEKNOFEST'in web sitesi üzerinden online kayıt yaptırması ve kayıt sırasında HES Kodu ile birlikte istenen bilgileri girmeleri gerekiyor.



Online kayıt işlemini tamamlayarak festivale ziyarete gelen kişiler iki doz Kovid-19 aşısını yaptırmış ise veya önceden Kovid-19 hastalığını geçirip tek doz aşılarını oldularsa sisteme entegre edilmiş HES kodu üzerinden sağlanan kontrol ile alana giriş yapabilecekler.



Kovid-19 aşısı olmamış ve/veya tek doz aşı olmuş kişilerden ise alana giriş yapmadan önceki son 48 saatte yapılmış, negatif sonuçlu PCR testi istenecek ve kontrolü, sisteme entegre edilmiş HES kodu üzerinden sağlanacak. Verilen bilgiye göre, festivali ziyaret edecek olan 18 yaş altındakiler için kayıt olma zorunluluğu bulunmazken festival alanına HES kodu göstererek refakatçileri ile birlikte giriş yapabilecek.



TEKNOFEST 2021’e ziyaretçi olarak katılmak için https://t3kys.com/tr/teknofest/visitor/apply/ üzerinden kayıt yaptırılabiliyor.

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