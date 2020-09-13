Teknofest ne zaman başlıyor? Teknofest 2020 nerede olacak? Teknofest yarışma takvimi...

Teknofest 2020 ile ilgili detayları öğrenmek isteyen vatandaşlar aram motorlarına yöneldi. 2020 Teknofest yarışma takvimi belli oldu. Birbirinden eğlenceli yarışmaların yapılacağı Teknofest'te Türkiye Teknoloji Takımı (T3) ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı işbirliği ile gerçekleşiyor. Peki, Teknofest ne zaman yapılacak?
2020 TEKNOFEST NE ZAMAN, NEREDE YAPILACAK?
Teknofest bu sene Gaziantep'te düzenlenecek.15 Eylül tarihinde Alleben Göleti'nde insansız hava aracı yarışması ile başlayacak. 27 Eylül tarihine kadar devam edecek.
Türkiye'nin önde gelen teknoloji şirketleri, kamu ve medya kuruluşları ile üniversitelerin destekleriyle Gaziantep'te düzenleniyor. Teknoloji tutkunu gençler yarışmada bir araya geliyor.