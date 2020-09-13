Teknofest ne zaman başlıyor? Teknofest 2020 nerede olacak? Teknofest yarışma takvimi...

Teknofest 2020 araştırması devam ediyor. 1 Eylül'de Tuz Gölü'nde Roket yarışmasıyla başlayan yarışlar 13 Eylül'de sona erecek. Teknofest ise 27 Eylül'e kadar devam edecek. Peki, Teknofest 2020 ne zaman? Teknofest nerede olacak?

Teknofest 2020 ile ilgili detayları öğrenmek isteyen vatandaşlar aram motorlarına yöneldi. 2020 Teknofest yarışma takvimi belli oldu. Birbirinden eğlenceli yarışmaların yapılacağı Teknofest'te Türkiye Teknoloji Takımı (T3) ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı işbirliği ile gerçekleşiyor. Peki, Teknofest ne zaman yapılacak?

2020 TEKNOFEST NE ZAMAN, NEREDE YAPILACAK?

Teknofest bu sene Gaziantep'te düzenlenecek.15 Eylül tarihinde Alleben Göleti'nde insansız hava aracı yarışması ile başlayacak. 27 Eylül tarihine kadar devam edecek.