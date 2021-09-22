Teknofest giriş ücretli mi? TEKNOFEST 2021 nerede, kimler katılabilir, canlı yayın ile izlenir mi?

TEKNOFEST İstanbul'da gerçekleşmeye devam ediliyor. Bireylerin sosyal sorumluluk bilincini teknolojik bilgi ve birikimleriyle entegre edip topluma fayda sağlayacak projeler ortaya çıkarmaları amaçlayan festivalin detayları araştırılıyor. Peki, TEKNOFEST 2021 nerede yapılacak, giriş ücretli mi? TEKNOFEST’e kimler katılabilir, TEKNOFEST canlı yayın üzerinden izlenir mi?

TEKNOFEST 2021 NEREDE YAPILACAK?

TEKNOFEST 2021 bu yıl 21 Eylül - 26 Eylül tarihleri arasında Atatürk Havalimanı'nda düzenlenecek.

ATATÜRK HAVALİMANI’NA NASIL GİDİLİR?

Yenikapı-Atatürk Havaalanı Metrosu

Metrobüs

TH-1 TAKSİM- ATATÜRK HAVALİMANI hattı veya YH-1 YENİKAPI İDO- ATATÜRK HAVALİMANI hattı kullanılarak Atatürk Havalimanı'na ulaşılabilir.

TEKNOFEST GİRİŞ ÜCRETLİ Mİ, GİRİŞ İÇİN ÖNCESİNDE KAYIT GEREKLİ Mİ?

TEKNOFEST internet sitesi üzerinden kayıt işlemlerini tamamlamamış kimseler etkinliğe alınamamaktadır. Online kayıt işlemini tamamlayan ziyaretçilerin iki doz Covid-19 aşısını olmuş ya da önceden hastalığı geçirmiş olması gerekmektedir. Bu şartları karşılamayanların ise son 48 saatte yapılmış negatif PCR testi beyan etmesi gereklidir.

TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali ücretsiz ve herkese açıktır. Etkinlik kapsamında yapılan aktiviteler ve gösteriler de ücretsiz olarak gerçekleştirilmektedir.

TEKNOFEST 2021 ETKİNLİK TAKVİMİ