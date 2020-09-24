Teknofest Gaziantep canlı izlenir mi, nasıl izlenir? Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST) başladı! (Teknofest 2020 canlı yayın)

Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST), Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın da katıldığı kortej yürüyüşü ile başladı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "TEKNOFEST'e ilgi her sene katlanarak artıyor. Festivalin ilk yılında 4 bin 333 takım yarıştı, ikinci senemizde yarışan takım sayısı 17 bin 773'e çıktı. Bu sene TEKNOFEST'e 100 binden fazla yarışmacı başvurdu, bu hakikaten muazzam bir rakam." İfadelerini kullandı. 21 farklı kategoride düzenlenen teknoloji yarışmalarına başvuruda bulunan 100 bin gençten yaklaşık 5 bini finalist olarak yarışacak. Peki, Teknofest halka açık mı? Teknofest Gaziantep canlı izlenir mi? Teknofest Gaziantep canlı yayını nasıl izlenir? Teknofest Gaziantep canlı yayın linki

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yürütücülüğünde Türkiye'nin önde gelen teknoloji şirketleri, kamu kurumları, medya kuruluşları ve üniversitelerinin destekleriyle düzenlenen TEKNOFEST'e bu yıl Gaziantep ev sahipliği yapıyor. Türkiye'nin teknoloji üreten bir topluma dönüşmesini hedefleyen TEKNOFEST, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın da katıldığı, Gaziantep Panorama Müzesi önünde başlayan kortej yürüyüşü, tarihi Gaziantep Kalesi'nde son buldu. Türk Yıldızları ve Solo Türk'ün uçuş gösterileri yapacağı festival kapsamında çeşitli teknoloji yarışları da düzenlenecek. Festivalin ilk günü, Atak helikopterlerin gösterileri ve selamlama uçuşu ile sona erecek. Teknofest 2020 canlı yayın izleme linki…

TEKNOFEST GAZİANTEP CANLI İZLENİR Mİ?

Teknofest 2020 Canlı Yayını başladı. Vatandaşlar, Teknofest 2020 Canlı Yayınını https://www.teknofest.org/canli.php adresi ve Teknofest'in resmi YouTube adresi üzerinden takip edebiliyor.

TEKNOFEST GAZİANTEP CANLI İZLE

TEKNOFEST TAKVİMİ

Gaziantep ev sahipliğinde gerçekleşen TEKNOFEST 2020, 24-27 Eylül tarihlerinde Gaziantep Ortadoğu Fuar Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

Festival kapsamında 21 farklı kategoride düzenlenen teknoloji yarışmalarına başvuruda bulunan 100 bin gençten yaklaşık 5 bini finalist olarak yarışacak.

TEKNOFEST 2020 Gaziantep'te yarışıp dereceye girmeye hak kazanan takımları ise 3 milyon TL'nin üzerinde ödül bekliyor.



TEKNOFEST 2020 teknoloji yarışmalarının yürütücü ve destekçileri arasında Milli Eğitim Bakanlığı, AFAD, ASELSAN, BAYKAR, BMC, Bilişim Vadisi, HAVELSAN, ROKETSAN, SANKO, STM, TARNET, TEI, THY, TURKSAT, TAI, TÜBİTAK, TÜBİTAK MAM, TÜBİTAK SAGE bulunuyor.

Bununla birlikte festivale Gaziantep Valiliği, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Gençlik ve Spor Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanlığı, Savunma Sanayi Başkanlığı, Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi, Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi, Türkiye Uzay Ajansı, Devlet Hava Meydanları İşletmesi, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, TÜBA, Türk Hava Kurumu, Türk Patent ve Turkcell de destek veriyor.



Festivalin akademik paydaşları arasında Boğaziçi Üniversitesi, Bursa Teknik Üniversitesi, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Gaziantep Üniversitesi, Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, Gebze Teknik Üniversitesi, Hasan Kalyoncu Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Marmara Üniversitesi, Medipol Üniversitesi, Ortadoğu Teknik Üniversitesi, Sabancı Üniversitesi, Sanko Üniversitesi, Selçuk Üniversitesi ve Yıldız Teknik Üniversitesi yer alıyor.



TEKNOFEST 2020'nin medya paydaşları ise sırasıyla AA, TRT, A Haber-Sabah, Albayrak Medya, Demirören Medya, Doğuş Yayın Grubu, Haber Türk, Kanal 7, TGRT Haber ve Türk Medya olarak öne çıkıyor.