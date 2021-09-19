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TEKNOFEST Doktora Bilim Ödülleri 21 Eylül'de sahiplerini bulacak

AA |  19 Eylül 2021 Pazar - 17:07 | Son Güncelleme : 19 09 2021 - 17:19

TEKNOFEST Doktora Bilim Ödülleri'ne layık görülenler, 21 Eylül'de TEKNOFEST'te açıklanacak.


TÜBA'dan yapılan açıklamaya göre, TEKNOFEST kapsamında başlatılan  TÜBA-TEKNOFEST Doktora Bilim Ödülleri programına yapılan başvuruların  değerlendirme süreci tamamlandı.
 
125 başvuru arasından ödüle layık görülen çalışmalar, 21 Eylül Salı  günü TEKNOFEST'te açıklanacak ve bilim insanlarına ödülleri tevdi edilecek.
 
TÜBA'nın, bilimin öneminin takdir ve kabulünü geliştirme amacı  doğrultusunda, üstün başarılı bilim insanlarını onurlandırmak ve ödüllendirmek,  bilimsel çalışmaları ve bilim insanlığını teşvik etmek misyonuyla geleneksel  olarak verdiği TÜBA ödüllerine ek oluşturduğu TÜBA-TEKNOFEST Doktora Bilim  Ödülleri ilk kez bu yıl verilecek.
 
Programa, son üç yıl içinde tamamlanarak savunulmuş toplam 125 doktora  tezinin sahipleri başvurdu. TÜBA Başkanlığınca Ödül Bilim Kurulu oluşturuldu ve  Kurul tarafından ön değerlendirmeyi geçen tezler hakem değerlendirmesine sunuldu.  Başvurular, TÜBA-TEKNOFEST Doktora Bilim Ödülü'ne uygunluğu, tez içerik kalitesi,  tezden üretilmiş yayın ve tez sahibinin yayın nicelik ve nitelik değerlendirmesi,  sanayi, teknoloji ve verimliliğe yönelik patent veya ürüne dönüşme katkısı gibi  özel kriterler göz önünde bulundurularak değerlendirildi.
 
TEKNOFEST, 21-26 Eylül'de İstanbul Atatürk Havalimanı'nda  gerçekleştirilecek.
 
Festival boyunca TÜBA standında TÜBA ödüllerine ve bilimsel  programlarına dair bilgilendirmelerin yanı sıra TÜBA eserlerinin tanıtımı da  yapılacak.

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TEKNOFEST TÜBA Bilim Ödülleri
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