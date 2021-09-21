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Teknofest canlı yayın 2021 bilgileri! Teknofest canlı yayın Youtube linki ve etkinlik detaylar…
21 Eylül 2021 Salı - 9:25 | Son Güncelleme : 21 09 2021 - 9:25
Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST’in bu yıl 4. Düzenleniyor. Türkiye'nin bilim ve mühendislik alanlarında yetişmiş insan kaynağını artırmayı hedefleyen, dünyanın en büyük Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST canlı yayın üzerinden de takip edilebilecek. İşte Teknofest canlı yayın Youtube linki…
72 paydaşın destekleriyle İstanbul Atatürk Havalimanı'nda bugün başlayacak Teknofest canlı yayın 2021 bilgileri araştırılıyor. 21 Eylül - 26 Eylül tarihleri arasında Atatürk Havalimanı'nda düzenlenecek TEKNOFEST Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın yürütücülüğünde 4. Kez düzenleniyor. İşte Teknofest canlı yayın Youtube linki…
Teknofest canlı yayın 2021 Youtube bilgileri
Teknofest 2020 Canlı Yayınını https://www.teknofest.org/canli.php adresi ve Teknofest'in resmi YouTube adresi üzerinden takip edebilecek.
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