TEKNOFEST 2022 hangi şehirde? Resmen belli oldu

Türkiye'nin ilk ve tek Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST’in gelecek yıl Milli Mücadele şehri Samsun’da düzenleneceği açıklandı.

Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar, sosyal medya hesabından Türkiye'nin ilk ve tek Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST’in gelecek yıl Samsun 'da düzenleneceğini açıkladı.

Bayraktar açıklamasında, ''TEKNOFEST 2021 tüm çoşkusu, heyecanı ve yeşerttiği umutlarla rüzgar gibi geçti! Seneye milli mücadele ateşini yakan şehrimiz Samsun'da TEKNOFEST Karadeniz 'de buluşmak üzere...'' ifadelerini kullandı.

SELÇUK BAYRAKTAR DA AÇIKLADI

T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı ve TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, TEKNOFEST 2022'yi Samsun'da düzenleyeceklerini belirterek, "TEKNOFEST Karadeniz 2022'de Samsun merkezli olarak Karadeniz'in yeşil ve mavinin her tonuna sahip muhteşem güzelliklere haiz şehirlerimizde gerçekleştirilecek." dedi.

SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI DEMİR'DEN DE AÇIKLAMA GELDİ

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, “Şehrimiz için büyük müjde. Valiliğimiz, AK Parti Genel Başkan Yardımcımız Çiğdem Karaaslan, milletvekillerimiz, üniversitelerimizle hep birlikte inşallah örnek bir organizasyona ev sahipliği yapacağız. Herkesi TEKNOFEST ışığının heyecanına ortak olmaya çağırıyoruz” dedi.