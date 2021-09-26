TEKNOFEST 2022 hangi şehirde? Resmen belli oldu

Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar, sosyal medya hesabından Türkiye'nin ilk ve tek Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST’in gelecek yıl Samsun'da düzenleneceğini açıkladı.
Bayraktar açıklamasında, ''TEKNOFEST 2021 tüm çoşkusu, heyecanı ve yeşerttiği umutlarla rüzgar gibi geçti! Seneye milli mücadele ateşini yakan şehrimiz Samsun'da TEKNOFEST Karadeniz'de buluşmak üzere...'' ifadelerini kullandı.
SELÇUK BAYRAKTAR DA AÇIKLADI
T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı ve TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, TEKNOFEST 2022'yi Samsun'da düzenleyeceklerini belirterek, "TEKNOFEST Karadeniz 2022'de Samsun merkezli olarak Karadeniz'in yeşil ve mavinin her tonuna sahip muhteşem güzelliklere haiz şehirlerimizde gerçekleştirilecek." dedi.
SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI DEMİR'DEN DE AÇIKLAMA GELDİ
Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, “Şehrimiz için büyük müjde. Valiliğimiz, AK Parti Genel Başkan Yardımcımız Çiğdem Karaaslan, milletvekillerimiz, üniversitelerimizle hep birlikte inşallah örnek bir organizasyona ev sahipliği yapacağız. Herkesi TEKNOFEST ışığının heyecanına ortak olmaya çağırıyoruz” dedi.
Toplumda teknolojiye olan ilgiyi artırmayı ve milli teknoloji üreten bir topluma dönüşmemiz konusunda farkındalık oluşturulmasının hedeflendiği festival kapsamında yarışmalar, hava gösterileri, konserler, çeşitli konularda gerçekleştirilen bilimsel etkinlikler ve söyleşiler gibi birçok faaliyet gerçekleştirilecek. İlki 2018 yılında İstanbul’da düzenlenen TEKNOFEST’ i her yıl yüz binlerce kişi ziyaret ediyor. 2019 yılındaki yarışmalara 81 il ve 122 ülkeden 1 milyon 720 bin ziyaretçi katılarak hem kendi hem de Dünya rekorunu kırmıştı. TEKNOFEST geçen yıl ilk kez İstanbul dışında Gaziantep’ de düzenlenmişti. Bu yıl İstanbul Atatürk Havalimanı’nda yapılan festivale de yine yüz binlerce kişi katıldı.