Teknofest 2021 programı! Günlük Teknofest etkinlik takvimi 2021 ve 2021 TEKNOFEST tarihleri...

TEKNOFEST 2021 programı, festivalin başlamasıyla sorgulanmaya başlandı. Atatürk Havalimanı’nda gerçekleşen TEKNOFEST 2021 Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali’nde etkinlik detayları merak ediliyor. İşte TEKNOFEST 2021 programı ve günlük TEKNOFEST etkinlik takvimi...

TEKNOFEST 2021 programı, Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST) ile birlikte yoğunluk kazandı. TEKNOFEST, toplumun tamamında teknoloji ve bilim konusunda farkındalık oluşturmayı, Türkiye'nin bilim ve mühendislik alanlarında yetişmiş insan kaynağını artırmayı hedefleyen Teknofest 2021 programı haberimizde. İşte 21-26 Eylül 2021 tarihlerinde gerçekleşecek Teknofest etkinlik takvimi 2021…

TEKNOFEST PROGRAMI 2021

ULAŞIM UYARISI

Etkinliğe ulaşımla ilgi tavsiyelerde de bulunan Bayraktar, metronun bakım nedeniyle alana kadar gelmediğini, bu nedenle ring seferleri düzenleneceğini ifade etti. Bayraktar ayrıca 10 binin üzerinde bir araç park kapasitesinin ziyaretçiler için oluşturulduğunu bildirdi.

T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi ve Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır da ring seferleri için Şirinevler Metro İstasyonu, Kuleli Metrobüs İstasyonu, Yeşilyurt Tren İstasyonu'ndan 6 gün boyunca gün boyu ring seferleri olacağını belirtti.