Teknofest 2021 ne zaman? Teknofest başvuruları ne zaman son?

Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali Teknofest için nefesler tutuldu. Toplumun her kesiminden binlerce gencin merakla beklediği ve ilgiyle takip ettiği Teknofest Teknoloji yarışmaları için başvurular devam ediyor. Merakla beklenen Teknofest 2021 ise pek çok kişi tarafından araştırılıyor. Peki, Teknofest 2021 ne zaman? Teknofest başvuruları devam ediyor mu? Teknofest başvuruları ne zaman sona erecek? İşte detaylar...

Teknofest 2021 geri sayım devam ediyor. Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali Teknofest için hazırlıklar devam ediyor. Binlerce gencin merakla beklediği Teknofest 2021 için nefesler tutulurken Teknoloji Yarışma ları ile ilgili başvuru süreci de devam ediyor. Teknofest kapsamında gerçekleştirilen “Teknoloji Yarışmalarına” başvuruların uzatıldığı duyuruldu. Peki, Teknofest 2021 ne zaman? Teknofest başvuruları devam ediyor mu? Teknofest başvuruları ne zaman sona erecek? İşte detaylar...

TEKNOFEST 2021 NE ZAMAN?

Teknofest 21-26 Eylül 2021 tarihlerinde “Teknofest’in Evi” olarak nitelendirilen Atatürk Havalimanı’nda gerçekleşecek.

TEKNOFEST TEKNOLOJİ YARIŞMALARINA BAŞVURULAR DEVAM EDİYOR!

Teknofest Teknoloji yarışmalarına geçtiğimiz yıl 81 il ve 84 ülkeden 20.197 takım, 100 bin genç başvuruda bulundu.

Bu yıl Teknofest Teknoloji yarışmalarına yine ilkokul seviyesinden ortaokul, lise, üniversite, lisansüstü ve mezun seviyesine kadar nitelikli binlerce gencimiz hayallerini gerçekleştirmek için birbirinden farklı kategorilerde düzenlenen teknoloji yarışmalarına katılabilecek. Son başvuru tarihi: 15 Mart 2021.

Teknofest yarışma başvuruları https://teknofest.org/yarismalar.html adresinden yapılabilecek.

35 FARKLI KATEGORİDE YARIŞMA

Her yıl bir önceki yıla göre daha fazla yarışma kategorisinin açıldığı ve Türkiye tarihinin en büyük ödüllü teknoloji yarışmaları olan Teknofest Teknoloji Yarışmaları bu yıl 35 farklı kategoride düzenleniyor. Teknofest 2020’den farklı olarak Karma Sürü Simülasyon, İletişim Teknolojileri, Savaşan İHA, Yapay Zeka, Kültür ve Turizm Teknolojileri, Lise Öğrencileri Kutup Araştırma Projeleri, Tarımsal İnsansız Kara Aracı, Sanayide Dijital Teknolojiler Yarışmaları ilk kez düzenleniyor.

ÖDÜL 5 MİLYON TL!

Toplumun tamamında teknoloji ve bilim konusunda farkındalık oluşturmayı, Türkiye’nin bilim ve mühendislik alanlarında yetişmiş insan kaynağını artırmayı hedefleyen Teknofest, gençlerin geleceğin teknolojileri üzerinde çalışmalarını desteklemek için Roket’ten Otonom Sistemlere, Tarım'dan Sualtı Sistemleri’ne teknolojinin her alanında düzenlediği yarışmalarla Türkiye tarihinin en büyük Teknoloji Yarışmalarını gerçekleştiriyor. Gençlerin millî teknoloji üretme ve geliştirme konusunda ilgilerinin arttırılması hedeflenerek bu alanlarda çalışan binlerce gencin projesine destek olmak için bu yıl ön eleme aşamasını geçen takımlara toplamda 5 Milyon TL'nin üzerinde malzeme desteği sağlanıyor. Teknofest’te yarışıp dereceye girmeye hak kazanan takımlar ise 5 Milyon TL'nin üzerinde ödülün sahibi olacak.