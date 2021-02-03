Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali ayakları yerden kesen Teknofest heyecanı yeniden başladı. Bu yıl dördüncüsü düzenlenecek olan Teknofest 2021 yeniden İstanbul Atatürk Havalimanında gerçekleşecek. Peki, Teknofest 2021 ne zaman? Teknofest 2021 yarışma başvurusu nasıl yapılır? İşte Teknofest başvuruları ile ilgili detaylar...

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ve T.C Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yürütücülüğünde, Türkiye’nin önde gelen teknoloji şirketleri, kamu, medya kuruluşları ve üniversitelerinin de olduğu 67 paydaş kurumla birlikte düzenlenen Teknofest 2021’in tanıtım toplantısı yapıldı.

2021 TEKNOFEST NE ZAMAN?

Teknofest Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar Teknofest’in 21-26 Eylül 2021 tarihlerinde “Teknofest’in Evi” olarak gördükleri Atatürk Havalimanı’nda gerçekleşeceğini belirtti.

Bayraktar konuşmasında şu sözlere yer verdi;

"Ülkemiz, medeniyetimizin adalet ve merhamet değerleriyle harmanlanmış Milli Teknoloji Hamlesi vizyonu sayesinde dünyanın yaşadığı benmerkezci kaygılara teslim olmadan vicdanıyla hareket etti. Afrika ’da bir tek solunum cihazına dahi sahip olmayan ülkelere bu cihazlar hediye edildi. Küresel adalet ve merhamet değerlerimizi örnek bir tavırla tüm dünyaya göstermiş olduk. Değerli misafirlerimiz, bizler her zaman asıl kıymetin insan olduğuna inandık. Milli Teknoloji Hamlesi’ni bu noktadan, hatta bu yüzyıldan alıp, ileriye, geleceğe taşıyacak en önemli unsur, nitelikli ve yetişmiş insan kaynağımız olacaktır. Ülkemizin birçok alanda tam bağımsızlığa Milli Teknoloji Hamlesi vizyonu ile sahip olacağına inanıyoruz. Kıymetli konukla, Teknofest iki yıl önce 2019’da yine burada 1.720.000 ziyaretçi ile rekor kırdı. Genel olarak bizi en çok sevindiren gelişme ise Teknoloji yarışma larına gelen başvuruların her yıl katlanarak artması oldu. Teknofest 2021’de salgının izin verdiği ölçüde; havacılık ve akrobasi gösterileri, sürpriz yarışmalar, sergiler, eğitimler ve yatırımcılarla girişimcilerin buluşacağı uluslararası girişim zirvesi gibi zengin aktiviteler düzenlemeyi hedefliyoruz. Bayraktar konuşmasını “Teknofest ekibi olarak 7’den 77’ye tüm milletimizi 21-26 Eylül 2021 tarihlerinde heyecanımıza ortak olmak için Atatürk Havalimanı’na bekliyoruz.”

TEKNOFEST 2021 YARIŞMA BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

Teknofest kapsamında gerçekleştirilen “Teknoloji Yarışmalarına” başvurular başladı. Toplumun her kesiminden binlerce gencin merakla beklediği ve ilgiyle takip ettiği Teknofest Teknoloji yarışmalarına geçtiğimiz yıl 81 il ve 84 ülkeden 20.197 takım, 100 bin genç başvuruda bulundu.

Bu yıl Teknofest Teknoloji yarışmalarına yine ilkokul seviyesinden ortaokul, lise, üniversite, lisansüstü ve mezun seviyesine kadar nitelikli binlerce gencimiz hayallerini gerçekleştirmek için birbirinden farklı kategorilerde düzenlenen teknoloji yarışmalarına katılabilecek. Son başvuru tarihi ise 28 Şubat.

Teknofest yarışma başvuruları https://teknofest.org/yarismalar.html adresinden yapılabilecek.

35 FARKLI KATEGORİDE YARIŞMA

Her yıl bir önceki yıla göre daha fazla yarışma kategorisinin açıldığı ve Türkiye tarihinin en büyük ödüllü teknoloji yarışmaları olan Teknofest Teknoloji Yarışmaları bu yıl 35 farklı kategoride düzenleniyor. Teknofest 2020’den farklı olarak Karma Sürü Simülasyon, İletişim Teknolojileri, Savaşan İHA, Yapay Zeka, Kültür ve Turizm Teknolojileri, Lise Öğrencileri Kutup Araştırma Projeleri, Tarımsal İnsansız Kara Aracı, Sanayide Dijital Teknolojiler Yarışmaları ilk kez düzenleniyor.

ÖDÜL 5 MİLYON TL!

Toplumun tamamında teknoloji ve bilim konusunda farkındalık oluşturmayı, Türkiye’nin bilim ve mühendislik alanlarında yetişmiş insan kaynağını artırmayı hedefleyen Teknofest, gençlerin geleceğin teknolojileri üzerinde çalışmalarını desteklemek için Roket’ten Otonom Sistemlere, Tarım'dan Sualtı Sistemleri’ne teknolojinin her alanında düzenlediği yarışmalarla Türkiye tarihinin en büyük Teknoloji Yarışmalarını gerçekleştiriyor. Gençlerin millî teknoloji üretme ve geliştirme konusunda ilgilerinin arttırılması hedeflenerek bu alanlarda çalışan binlerce gencin projesine destek olmak için bu yıl ön eleme aşamasını geçen takımlara toplamda 5 Milyon TL'nin üzerinde malzeme desteği sağlanıyor. Teknofest’te yarışıp dereceye girmeye hak kazanan takımlar ise 5 Milyon TL'nin üzerinde ödülün sahibi olacak.