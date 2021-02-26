TEKNOFEST 2021 heyecanı yeniden İstanbul'da

Havacılık, uzay ve teknoloji festivali ‘TEKNOFEST 2021’ heyecanı için geri sayım başladı. 21-26 Eylül tarihleri arasında İstanbul Atatürk Havalimanı’nda gerçekleşecek TEKNOFEST 2021’de havacılık ve akrobasi gösterileri, sürpriz yarışmalar, sergiler, eğitimler ve yatırımcılarla girişimcilerin buluşacağı uluslararası girişim zirvesi gibi zengin aktiviteler yer alacak. TEKNOFEST 2021 kapsamında düzenlenen Roket Yarışması’na ise başvurular 28 Şubat tarihine kadar devam edecek.

Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST 2021 heyecanı yeniden başlıyor. Toplumun tamamında teknoloji ve bilim konusunda farkındalık oluşturmayı, Türkiye’nin bilim ve mühendislik alanlarında yetişmiş insan kaynağını artırmayı hedefleyen TEKNOFEST, Türkiye tarihinin en büyük teknoloji yarışmalarına da sahne oluyor.

Öğrencilerin uzay teknolojileri alanlarına ilgilerini arttırmak ve bu alandaki kabiliyetlerini geliştirmek üzere TEKNOFEST kapsamında düzenlenen Roket Yarışması bu yıl dördüncü kez öğrenci ağırlamaya hazırlanıyor. Lise, ön lisans, lisans ve lisansüstü öğrencilerinin takım olarak katılımına açık olan yarışmada 4 farklı kategori yer alıyor. Bu kategoriler; lise kategorisi (5000 feet), orta irtifa kategorisi (10.000 feet), yüksek irtifa kategorisi (20.000 feet) ve zorlu görev kategorisinden (10.000 feet) oluşuyor. Yarışmada temel olarak, takımların tasarlayıp ürettikleri roketlerin hedef irtifaya erişmesi sonrası roket içerisinde taşınan asgari 4 kg’lık faydalı yükün roketten çeşitli yöntemlerle ayrılması ve akabinde hem roket bileşenleri hem de faydalı yükün paraşütle yere sağlam indirilerek kurtarılması hedefleniyor.

Yarışma kapsamında takımların, Ön Tasarım Raporu (ÖTR), Kritik Tasarım Raporu (KTR), Atış Hazırlık Raporu (AHR) olmak üzere 3 farklı rapor hazırlamaları gerekiyor. ÖTR değerlendirme sonuçlarına göre gerçekleşecek ön eleme sonrası maddi destek almaya hak kazanan takımlar, KTR sonuçlarına göre belirlenecek. Takımlar, tasarımlarını, yarışma başvuru sürecinin sona ermesinin ardından yayınlanacak olan Motor Kataloglarından seçecekleri bir roket motoruna göre yapabilecek. Yarışma kapsamında takımların, Ön Tasarım Raporu (ÖTR), Kritik Tasarım Raporu (KTR), Atış Hazırlık Raporu (AHR) olmak üzere 3 farklı rapor hazırlamaları gerekiyor. ÖTR değerlendirme sonuçlarına göre gerçekleşecek ön eleme sonrası maddi destek almaya hak kazanan takımlar, KTR sonuçlarına göre belirlenecek. Takımlar, tasarımlarını, yarışma başvuru sürecinin sona ermesinin ardından yayınlanacak olan Motor Kataloglarından seçecekleri bir roket motoruna göre yapabilecek.

Roket yarışması, TEKNOFEST tarihinden önce Tuz Gölü'nde gerçekleşecek, dereceye giren takımlar ise TEKNOFEST'te açıklanacak. Son başvuru tarihi 28 Şubat 2021 olarak belirlenen yarışmaya, katılmak isteyen takımlar, başvurularını Roket yarışması, TEKNOFEST tarihinden önce Tuz Gölü'nde gerçekleşecek, dereceye giren takımlar ise TEKNOFEST'te açıklanacak. Son başvuru tarihi 28 Şubat 2021 olarak belirlenen yarışmaya, katılmak isteyen takımlar, başvurularını https://kys.turkiyeteknolojitakimi.org adresinden yapabiliyor.

TEKNOFEST Teknoloji Yarışmaları 2021 Yılında 35 Farklı Kategoride Gerçekleşecek

Her yıl bir önceki yıla göre daha fazla yarışma kategorisinin açıldığı ve Türkiye tarihinin en büyük ödüllü teknoloji yarışmaları olan TEKNOFEST Teknoloji Yarışmaları bu yıl 35 farklı kategoride düzenleniyor. Geçtiğimiz yıllardan farklı olarak Karma Sürü Simülasyon, İletişim Teknolojileri, Savaşan İHA, Yapay Zeka, Kültür ve Turizm Teknolojileri, Lise Öğrencileri Kutup Araştırma Projeleri, Tarımsal İnsansız Kara Aracı, Sanayide Dijital Teknolojiler Yarışmaları bu yıl ilk kez düzenleniyor.

Gençlerin geleceğin teknolojileri üzerinde çalışmalarını desteklemek için Roket’ten Otonom Sistemler’e, Tarım'dan Sualtı Sistemleri’ne teknolojinin her alanında Türkiye tarihinin en büyük teknoloji yarışmaları ile gençlerin millî teknoloji üretme ve geliştirme konusunda ilgilerinin artırılması hedefleniyor.

Düzenlenen yarışmalara katılarak ön eleme aşamasını geçen binlerce gencin projesine toplamda 5 milyon TL’nin üzerinde malzeme desteği sağlanması hedefleniyor. Yarışmada dereceye giren takımlara toplam 635 bin TL değerinde ödül dağıtılacak.