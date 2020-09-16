TEKNOFEST 2020 ne zaman başlıyor, nerede? Teknofest ücretli mi?

20-23 Eylül 2018 tarihinde ilk kez İstanbul Yeni Havalimanı'nda gerçekleştirilen Teknofest, bu sene yine Eylül ayında bu kez Gaziantep’te gerçekleştirilecek. Peki, Teknofest 2020 ne zaman başlıyor? Teknofest girişi ücretli mi? Teknofest Gaziantep’te nerede olacak?

TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ve T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından düzenlenen ve Türkiye'nin millî teknoloji geliştirmesi konusunda kritik rol oynayan kuruluşlar tarafından desteklenen Türkiye'nin ilk ve tek havacılık, uzay ve teknoloji festivali olan Teknofest, merak ve heyecanla takip ediliyor. İlk kez 20 -23 Eylül 2018 tarihinde yapılan Teknofest bu yıl da eylülde yapılacak. 2020 TEKNOFEST ne zaman başlıyor? Teknofest ücretli mi?

TEKNOFEST 2020 NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Festival 24-27 Eylül 2020 tarihleri arasında gerçekleşecek.

TEKNOFEST NEREDE OLCAK?

TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali, Gaziantep Havalimanı'nda gerçekleştirilecektir.

TEKNOFEST KATILIMI ÜCRETLİ Mİ?

TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali kapsamında düzenlenen Gösteriler, Aktiviteler ve Seminerler'e katılım ve Uluslararası Girişim Fuarı'nı ziyaret ücretsiz olup herkese açıktır.

Türkiye'nin bağımsız, müreffeh ve güçlü yarınları için 'Milli Teknoloji Hamlesi' hedefleri doğrultusunda gerçekleştirilen Teknofest, bu yıl milli mücadelenin gazi şehri Gaziantep'te düzenlenecek. İki yıldır ziyaretçi rekorları kıran dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali Teknofest, 22-27 Eylül 2020 tarihlerinde Gaziantep Havalimanı'nda gerçekleştirilecek.

Programda konuşan Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir, "Savunma Sanayi Başkanlığı olarak Türkiye'nin milli teknoloji üreten milli bir topluma dönüşmesi yolunda amaçlar edinmiş böyle bir önemli organizasyonun paydaşı olmaktan duyduğumuz gururu paylaşmak istiyorum. Sayın Cumhurbaşkanımızın bizzat desteği ve teşrifleriyle 2 yıldır gerçekleştirilen Teknofest Havacılık ve Uzay Teknolojileri Festivali'nin bu kez ilk defa İstanbul dışında yapılacak olması malumunuz İstiklal Harbi'nde bir meşaleyi yakan şehir olarak düşünülebilir. Bu ulusun sanayi ve teknoloji alanında başarması gereken çok iş var. Şuanda bir çıkış yaşıyoruz. Bu çıkışın da bu şehirde yapılmasının çok değişik anlamı olduğuna inanıyorum" dedi.