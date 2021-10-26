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Teknik arıza nedeniyle seferler aksadı! Yolcular tünelde yürüdü!

26 Ekim 2021 Salı - 22:24 | Son Güncelleme : 26 10 2021 - 22:24

Yenikapı-Kirazlı metro hattında teknik arıza nedeniyle seferler aksadı! - Yolcuların Bağcılar Medyan ile Kirazlı durakları arasında yürümesi cep telefonuyla görüntülendi.


Yenikapı-Kirazlı M1B Metro Hattı'nda yaşanan teknik  arıza sebebiyle seferler, Yenikapı ile Bağcılar istasyonları arasında aksamalı olarak yapıldı. 
 
Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada, "M1B Yenikapı-Kirazlı Metro  Hattı’nda teknik bir arıza nedeniyle seferlerimiz gecikmeli olarak yapılmaktadır." bilgisine yer verildi.
 
Bu arada, arıza nedeniyle vatandaşların Bağcılar Meydan ile Kirazlı  durakları arasında yürümek zorunda kaldığı görüldü. Bu anlar, bir vatandaş  tarafından cep telefonuyla görüntülendi.
 
Arızanın giderilmesinin ardından seferlerin normale döndüğü  bildirildi.

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