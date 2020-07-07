07 Temmuz 2020 Salı
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 119.442 0.81 EURO 7,7490 -0.22
USD 6,8670 0.10 ALTIN 392,920 -0.21
CANLI BORSA
TÜMÜ

Tekneye baskın! Polis manzara karşısında şaşkına döndü

DHA |  07 Temmuz 2020 Salı - 11:17 | Son Güncelleme : 07 07 2020 - 11:29

İstanbul Boğazı'nda kiralık teknelerin eğlence yeri olarak kullanılması ile ilgili denetim yapıldı. Corona virüs salgını nedeniyle alınan tedbirlere uymayan 49 kişiye toplamda 154 bin 350 lira idari para cezası kesildi. Polisin bir tekneye yaptığı denetim anları kameralara yansıdı.


Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Kumar Büro Amirliği ve Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ekipleri gelen ihbarlar üzerine İstanbul Boğazı açıklarında denetim yaptı.
 
CEZA YAĞDI
 
 Kiralık teknelerin eğlence yeri olarak kullanılması ile ilgili yapılan denetimlerde Kabataş açıklarında duran bir tekneye baskın düzenlendi. Teknede sosyal mesafe ve maske kuralının ihlal edildiğini gören polis ekipleri tekneyi Kabataş Limanı'na demirledi. Polis, tekne içinde bulunan 49 kişiye Umumi Hıfzıssıhha Kanunu uyarınca 3 bin 150 lira idari para cezası kesti. 
 
Toplamda 49 kişiye 154 bin 350 lira para cezası kesildi. Tekne sahibi Muzaffer C., tekneyi kiralayan D.C. ve işletmenin çalışanı Tevfik T. Deniz Limanı Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.
 

ETİKETLER

corona virüs tenke eğlence
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.