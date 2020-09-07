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Tekne partisi pahallıya patladı! Bahar Şahin...
Bir arkadaşının teknede düzenlenen doğum günü partisine katılan genç oyuncu Bahar Şahin, selfie çekmek isterken 15 bin TL değerindeki son model telefonunu denize düşürdü. Oyuncu karaya ayak basar basmaz yeni bir telefon aldı.
Son olarak Kanal D ekranlarında yayınlanan Zalim İstanbul dizisindeki performansıyla adından söz ettiren Bahar Şahin'e katıldığı doğum günü partisi pahalıya patladı.