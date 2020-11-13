Tekirdağ Şehir Hastanesi ne zaman açılıyor? Açılışı kaçta, nerede?

Sağlık Bakanlığınca kamu-özel sektör iş birliğiyle başlatılan "Şehir Hastaneleri Projesi" kapsamında yapımı tamamlanan, son teknolojik cihazların kullanıldığı Tekirdağ Şehir Hastanesi törenle hizmete girecek. Akfen İnşaat tarafından yapımı gerçekleştirilen 566 yataklı hastanede 124 poliklinik, 18 ameliyathane ve 102 yoğun bakım yatağı yer alıyor. Hastanede sağlık personeli haricinde 700 hizmet personeli istihdam edilecek. 159 bin metrekarelik inşaat alanına sahip hastanenin 297 araç kapasiteli açık otoparkı ve 1054 araç kapasiteli kapalı otoparkı bulunuyor. Tekirdağ Şehir Hastanesi açılışı kaçta? Tekirdağ Şehir Hastanesi ne zaman açılıyor?

TEKİRDAĞ ŞEHİR HASTANESİ AÇILIŞI KAÇTA? SAATİ…

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çorlu ilçesindeki 105. Topçu Alay Komutanlığında düzenlenecek 41. Komando Tugay Komutanlığı Sancak Verme Töreni ve Namık Kemal Stadı'nda gerçekleştirilecek. AK Parti Tekirdağ 7. Olağan İl Kongresi'ne katıldıktan sonra saat 16.00’da TBMM Başkanı Mustafa Şentop ile Tekirdağ Şehir Hastanesi Açılış Töreni'ne iştirak edecek.

TEKİRDAĞ ŞEHİR HASTANESİ KAÇ YATAKLI?

Hastanenin bugün yapılacak açılışına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un katılması bekleniyor. Tekirdağ'ı sağlık alanında da çekim merkezi haline getirecek hastane, Bulgaristan ve Yunanistan'ı da içine alacak şekilde Trakya'nın en gelişmiş entegre sağlık tesisi olarak öne çıkıyor. Hastanenin gelecekte sağlık turizminde de adından söz ettirmesi bekleniyor.