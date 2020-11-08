Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi sözleşmeli personel alıyor! İşte başvuru şartları!

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Hastanesi ve Diş Hekimliği Fakültesi Dekanlığı'na 33 sözleşmeli personel alınacak. Hemşire, biyolog, fizyoterapist, sağlık teknikeri, röntgen teknisyeni kadrolarında sağlık personeli alınacak. Peki, Namık Kemal Üniversitesi sözleşmeli personel alımı başvuruları nasıl yapılır? İşte Namık Kemal Üniversitesi sözleşmeli personel alımı başvuru şartları...

Namık Kemal Üniversitesi sözleşmeli personel alımı ilanı yayımlandı. Namık Kemal Üniversitesi Hastane si ile Diş Hekimliği Fakültesi Dekanlığı'na hemşire, biyolog, fizyoterapist, sağlık teknikeri, röntgen teknisyeni kadrolarında 33 personel alınacak. Peki, Namık Kemal Üniversitesi sözleşmeli personel alımı başvuruları nasıl yapılır? İşte Namık Kemal Üniversitesi sözleşmeli personel alımı başvuru şartları...

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi KPSS (B) gurubu puan sırası esas alınmak suretiyle hastane ve Diş Hekimliği Fakütesi'ne 33 sağlık personeli alıacak. Namık Kemal Üniversitesi personel alımı ilanı yayınlandı. Başvuru yapacak adayların, KPSS sınavına girmiş olmaları gerekiyor. Lisans mezunları için 2020 yılı KPSS P3, Önlisans mezunları için 2018 yılı KPSS P93, Ortaöğretim mezunları 2018 yılı KPSS P94 puanı esas alınacak.

NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

Başvuru yapacak adaylar, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesinin basvuru.nku.edu.tr/personel web adresinde ilan edilecek olan online başvuru sistemine ait bağlantıdaki Başvuru Formu eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurmaları gerekiyor. Adaylar istenilen belgelerin de eklenmesiyle birlikte elektronik ortamda başvurularını tamalayabilecek. Eczacı, pozisyonuna başvuran adaylarda Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasslar uyarınca, KPSS şartı aranmıyor. Şahsen veya posta yolu ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecek.

Adaylar;

1- Müracaatlar, ilanın resmi gazetede yayımlandığı günü izleyen 15 gün içinde (mesai bitimine kadar) Üniversitemiz web adresinden https://www.nku.edu.tr online başvuru şeklinde yapılacak.

* İstenilen belgeler (Diploma/Mezuniyet belgesi, KPSS (B) grubu sınav sonuç belgesi, fotoğraf, nüfus cüzdanı vb.) ilgili alanlara yükleyecektir.

* İstenilen belgeler ilgili alanlara yüklendikten sonra "Belgelerimin doğruluğunu kabul ediyor ve onaylıyorum" seçeneğini işaretleyecektir.

* En altta yer alan "BAŞVURUYU TAMAMLA" tuşuna basmak suretiyle online başvurularını tamamlamış olacaklardır.

2- Adaylar sadece tek bir unvan için başvuru yapacaklardır. Birden fazla unvana başvuru yapıldığı takdirde her iki başvuru da geçersiz sayılacaktır.

3- Başvuru formunu hatalı dolduran, eksik ya da hatalı belge ibraz edenlerin müracaatları kesinlikle kabul edilmeyecektir. Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu sonradan tespit edilenler ile istenilen belgeleri ibraz etmeyenlerin müracaatları geçersiz sayılacak, atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecektir.

4- Yerleşmeye hak kazanan adaylardan, daha sonra online başvuru sırasında beyanda bulundukları belgelerin (Diploma/Mezuniyet belgesi, istenen unvanlar için deneyim ve/veya sertifika belgeleri) asıllarının veya onaylı suretlerinin ibrazı istenecektir. Gerçeğe aykırı belge beyan/teslim edenler hakkında yasal işlem yapılacaktır.

Adaylar başvuru sonuçlarını ve işe başlamaları için gerekli evraklar ile evrakların teslim edileceği yer ve zaman bilgilerini Üniversitenin http://www.nku.edu.tr internet adresinden takip edebilecekler.