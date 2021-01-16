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Tekirdağ'ın yüksek kesimlerinde kar yağışı

DHA |  16 Ocak 2021 Cumartesi - 16:49 | Son Güncelleme : 16 01 2021 - 16:49

Tekirdağ'ın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili olmaya başladı. Evlerin çatıları ile araçların üzerlerinin karla kaplandığı Saray ilçesinde, Karayolları ekipleri, kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı.


Meteoroloji'nin uyarısının ardından Tekirdağ'ın yüksek kesimlerinde beklenen kar yağışı başladı. Hava sıcaklığının 0 derece olduğu Saray ilçesinde öğleden sonra başlayan ve hızını artıran kar yağışı etkili oldu.
 
İlçeye bağlı Güngörmez ile Bahçeköy Mahalleleri'nde yağış zaman zaman tipiye döndü. Evlerin çatıları ile araçların üzeri beyaza büründü. Karayolları ekipleri kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı.
 
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Saray ilçesinde yaşayan çiftçilerden Münir Ertekin, kar yağışına sevindiklerini belirterek, "Kar yağışını, çiftçimiz, hayvancımız herkes bekliyordu. Çiftçi için kar yağışı çok iyi oldu" dedi.
 
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Tekirdağ kar kar yağışı
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