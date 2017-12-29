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Tekirdağ’da uyuşturucu operasyonu: 7 gözaltı

İHA |  29 Aralık 2017 Cuma - 19:09 | Son Güncelleme : 29 12 2017 - 19:11

Tekirdağ’da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 7 kişi gözaltına alındı.


 
Edinilen bilgiye göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Çorlu'ya bağlı Cemaliye ve Hıdırağa, Çerkezköy'e bağlı Gazi Mustafa Kemalpaşa ve Fatih mahallelerinde uyuşturucu ticareti yapan ve kullanan şahıslara yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonlarda, uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 405 lira,37 fişek kokain, 15 uyuşturucu hap ve ele geçirilirken N.T, O.C, A.E, M.Ö, G.M, R.S. ve E.K gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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Tekirdağ operasyon uyuşturucu
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