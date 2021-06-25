25 Haziran 2021 Cuma
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.392 -1.34 EURO 10,4700 0.61
USD 8,7590 0.58 ALTIN 501,150 0.82
CANLI BORSA
TÜMÜ

Tekirdağ'da sağanak sonrası dere taştı: 2 çocuk öldü

Mehmet YİRUN- Ruhan YALÇIN- Şafak TAŞOYAR/ TEKİRDAĞ, (DHA) |  25 Haziran 2021 Cuma - 18:19 | Son Güncelleme : 25 06 2021 - 18:19

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde sağanak nedeniyle derenin taşmasıyla suya kapılan Barış Önder (14) ile Mustafa Aslan (14), hayatını kaybetti.


Olay, Ergene ilçesine bağlı Yeşiltepe Mahallesi mezarlığının yakınından geçen dere yatağında meydana geldi. Bölgede sağanak sonrası derenin taşmasıyla Barış Önder ile Mustafa Aslan, suya kapıldı. Olayı görenlerin ihbarıyla bölgeye, sağlık, polis ve AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı aramada Barış Önder ile Mustafa Aslan, dere içerisinde baygın halde bulundu. Sağlık ekiplerinin olay yerinde ilk müdahaleyi yaptığı çocuklar, Çorlu Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Durumları ağır olan çocuklar doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
 

ETİKETLER

Tekirdağ Ergene dere
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.