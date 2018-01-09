Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ/PYD'ye finansal sağlayan işadamlarına yönelik soruşturması kapsamında 12 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkardı. Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, şüphelilere yönelik düzenlediği operasyonlarda 5 kişiyi yakaladı. 1 kişinin ABD'ye kaçtığı belirlenirken, kalan 6 şüpheliye yakalamak için çalışmalar sürüyor. Gözaltına alınan 5 şüpheli soruşturmalarının sürdüğü Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi.
Tekirdağ'da FETÖ'nün işadamlarına operasyon: 5 gözaltı
DHA | 09 Ocak 2018 Salı - 14:55 | Son Güncelleme : 09 01 2018 - 14:55