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Tekirdağ'da FETÖ'nün işadamlarına operasyon: 5 gözaltı

DHA |  09 Ocak 2018 Salı - 14:55 | Son Güncelleme : 09 01 2018 - 14:55

TEKİRDAĞ'da Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY), finansal sağladıkları gerekçesiyle haklarında yakalama kararı çıkarılan 12 işadamından 5'i gözaltına alındı.


Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ/PYD'ye finansal sağlayan işadamlarına yönelik soruşturması kapsamında 12 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkardı. Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, şüphelilere yönelik düzenlediği operasyonlarda 5 kişiyi yakaladı. 1 kişinin ABD'ye kaçtığı belirlenirken, kalan 6 şüpheliye yakalamak için çalışmalar sürüyor. Gözaltına alınan 5 şüpheli soruşturmalarının sürdüğü Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi.
 

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