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Tekirdağ'da feribot iskelesinde araç kuyruğu

AA |  04 Haziran 2019 Salı - 12:06 | Son Güncelleme : 04 06 2019 - 12:06

Dokuz günlük Ramazan Bayramı tatilini Marmara Denizi'nde bulunan adalarda geçirmek isteyenler, Tekirdağ'daki feribot iskelelerinde uzun araç kuyrukları oluşturdu.


Ramazan Bayramı tatili nedeniyle İstanbul başta olmak üzere çevre illerden birçok tatilci, araçları ile geldikleri Tekirdağ feribot iskelesinde uzun kuyruk oluşturdu. Tekirdağ'ın merkez ilçesi Süleymanpaşa'da bulunan feribot iskelesinde araç kuyruğu 2 kilometreyi buldu. Marmara ve Avşa adalarına gitmek isteyen tatilciler, bunaltıcı sıcak altında bekledi.
 
Kuyrukta bekleyen tatilcilerden Beytullah Durmuş, "Biz İstanbul Küçükçekmece'den geliyoruz, Avşa'ya doğru tatile çıkıyoruz. 2,5 saattir bekliyoruz. Otopark da yok ki burada, yaya olarak geçelim. Mecbur bekliyoruz. Allah'tan ek sefer yaptılar, onu bekliyoruz" dedi. Tatilcilerden Fatoş Ketenci ise "İstanbul Bostancı'dan geliyoruz. Bayram tatilinde Avşa'ya gitmeye çalışıyoruz. Gördüğünüz gibi buradayız, bekliyoruz. Erken geldik, erkenden binip gidelim diye ama gene binemedik. Bayramlarda yollar böyle ne yazık ki, yapacak bir şey yok" diye konuştu.
 

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