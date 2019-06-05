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Tekirdağ'da facia gibi kaza! Çok sayıda ölü

DHA |  05 Haziran 2019 Çarşamba - 10:26 | Son Güncelleme : 05 06 2019 - 10:42

Tekirdağ' ın Çorlu ilçesi' nde TEM otoyolunda TIR ile çarpışan otomobil alev alarak yandı. İlk belirlemelere göre 5 kişi hayatını kaybetti.


Kaza, Çorlu'nun TEM gişeleri mevkiinde meydana geldi. İstanbul'dan Edirne istikametine giden sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 67 AV 778 plakalı otomobile, arkadan gelen Mehmet V. yönetimindeki 34 FL 2845 plakalı TIR çarptı. Şiddetli çarpmanın etkisiyle otomobil alev alarak yanmaya başladı. Yoldan geçenlerin yangın söndürme tüpleriyle müdahale ettiği alevler kısa sürede tüm otomobili sardı. Otomobilde bulunanlar ise bir anda alev topuna dönen araçtan çıkamadı.
 
İhbar üzerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın kontrol altına alınırken, araçta bulunan ve henüz kimlikleri belirlemeyen 5 kişi yanarak hayatını kaybetti.
 
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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