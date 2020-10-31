Tekirdağ'da depremle ilgili provokatif paylaşım yapan kişi tutuklandı!

İzmir'de meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremde şu ana kadar 26 kişi hayatını kaybetti, 885 kişi yaralandı.
Depremin ardından Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde oturan M.B.K., depremle ilgili sosyal medya hesabı üzerinden provokatif paylaşımda bulundu.
Paylaşımın ardından polis ekiplerince yakalanan M.B.K., gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.B.K, çıkarıldığı mahkemece, 'sosyal medya ve internet yoluyla, halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama suçu'ndan tutuklandı.
Provokatif paylaşım yapan başka bir şüpheli de adliyeye sevk edildi
İzmir’de 6.6 şiddetindeki deprem sonrası sosyal medya hesabından hakaret içerikli paylaşım yapan Y.S., polis ekipleri tarafından Kap Cami Mahallesi’ndeki evinde gözaltına alındı.
Emniyette yapılan sorgulamasının ardından Y.S., adliyeye sevk edildi.