TOKİ Çorlu Kemalettin Mahallesi kura sonuçları - Tekirdağ Çorlu TOKİ kura sonuçları 2020 isim listesi (750 konut)

Tekirdağ Çorlu TOKİ kura sonuçları 2020 hakkındaki araştırmalar arttı. TOKİ 100 bin sosyal konut projesi kapsamında, başvurusu kabul edilen Çorlular gözlerini, TOKİ Çorlu Kemalettin kura çekilişine ve sonuçlarına çevirdi. 2+1 525, 3+1 225 toplam 750 kişinin ev sahibi olacağı TOKİ Çorlu kura sonuçları saat 10.00’da çekilecek kura ile belirlenecek. İşte Tekirdağ Çorlu TOKİ kura sonuçları 2020 ve TOKİ Tekirdağ Çorlu 2020 kura çekimi izleme linki…

TOKİ TEKİRDAĞ KURA ÇEKİMİ 2020 CANLI İZLEME

TOKİ Tekirdağ kura sonuçları, TOKİ’nin Facebook sayfasında canlı olarak yayınlanacak. Saat 10.00’da yapılacak çekilişin tamamlanmasının ardından E-Devlet sistemi üzerinden öğrenilecek.

TOKİ ÇORLU KEMALETTİN 2020 KURA ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE

ÇORLU KEMALETTİN TOKİ KURA SONUÇLARI 2020

TOKİ Çorlu kura sonuçları aşağıdaki linkten sorgulanabilecek.

TEKİRDAĞ TOKİ KURA SONUÇLARI

TEKİRDAĞ MERKEZ TOKİ PARA İADESİ

Türkiye Halk Bankası A.Ş. aracılığı ile başvurusu gerçekleşen ve kura sonrası hak sahibi olamayan vatandaşlar başvuru sırasında yatırmış oldukları tutarların iade işlemleri, toplum sağlığının korunması ile ilgili tedbirler kapsamında Halkbank şubelerine gitmeden internet sitesi üzerinden gerçekleştirilebilecek.