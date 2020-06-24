24 Haziran 2020 Çarşamba
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 115.341 0.00 EURO 7,7580 0.10
USD 6,8590 0.19 ALTIN 390,320 0.27
CANLI BORSA
TÜMÜ
  • Haberler »
  • Gündem Haberleri »
  • TOKİ Çorlu Kemalettin Mahallesi kura sonuçları - Tekirdağ Çorlu TOKİ kura sonuçları 2020 isim listesi (750 konut)

TOKİ Çorlu Kemalettin Mahallesi kura sonuçları - Tekirdağ Çorlu TOKİ kura sonuçları 2020 isim listesi (750 konut)

24 Haziran 2020 Çarşamba - 10:27 | Son Güncelleme : 24 06 2020 - 10:27

Tekirdağ İli Çorlu Kemalettin 750 / 100000 Konut Projesi kapsamında başvuru kabul edilen Tekirdağlılar gözlerini Tekirdağ Çorlu TOKİ kura sonuçları çevirdi. TOKİ kura sonuçları isim listesi 2020 Çorlu araştırması yapılıyor. 2+1 525, 3+1 225 konutun hak sahibi, bugün saat 10.00’da çekilecek kuranın ardından belli olacak. 750 konutun sahibin belli olacağı TOKİ Çorlu Kemalettin Mahallesi TOKİ kura sonuçları noter huzurunda canlı çekilecek. İşte Tekirdağ Çorlu kura çekimi 2020 canlı izleme linki ve TOKİ Tekirdağ kura sonuçları 2020 sorgulama linki…


Tekirdağ Çorlu TOKİ kura sonuçları 2020 hakkındaki araştırmalar arttı. TOKİ 100 bin sosyal konut projesi kapsamında, başvurusu kabul edilen Çorlular gözlerini, TOKİ Çorlu Kemalettin kura çekilişine ve sonuçlarına çevirdi.  2+1 525, 3+1 225 toplam 750 kişinin ev sahibi olacağı TOKİ Çorlu kura sonuçları saat 10.00’da çekilecek kura ile belirlenecek. İşte Tekirdağ Çorlu TOKİ kura sonuçları 2020 ve TOKİ Tekirdağ Çorlu 2020 kura çekimi izleme linki…

TOKİ TEKİRDAĞ KURA ÇEKİMİ 2020 CANLI İZLEME

TOKİ Tekirdağ kura sonuçları, TOKİ’nin Facebook sayfasında canlı olarak yayınlanacak. Saat 10.00’da yapılacak çekilişin tamamlanmasının ardından E-Devlet sistemi üzerinden öğrenilecek.

TOKİ ÇORLU KEMALETTİN 2020 KURA ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE

ÇORLU KEMALETTİN TOKİ KURA SONUÇLARI 2020

TOKİ Çorlu kura sonuçları aşağıdaki linkten sorgulanabilecek.

TEKİRDAĞ TOKİ KURA SONUÇLARI

TEKİRDAĞ MERKEZ TOKİ PARA İADESİ

Türkiye Halk Bankası A.Ş. aracılığı ile başvurusu gerçekleşen ve kura sonrası hak sahibi olamayan vatandaşlar başvuru sırasında yatırmış oldukları tutarların iade işlemleri, toplum sağlığının korunması ile ilgili tedbirler kapsamında Halkbank şubelerine gitmeden internet sitesi üzerinden gerçekleştirilebilecek.

 

 

ETİKETLER

Tekirdağ Çorlu TOKİ kura sonuçları Tekirdağ Çorlu TOKİ kura sonuçları 2020 TOKİ Çorlu Kemalettin Mahallesi kura sonuçları
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.