09 Eylül 2020 Çarşamba
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.100 0.93 EURO 8,8520 0.45
USD 7,4920 0.12 ALTIN 469,240 0.95
CANLI BORSA
TÜMÜ

Tekirdağ açıklarında 3.0 büyüklüğünde deprem!

09 Eylül 2020 Çarşamba - 23:13 | Son Güncelleme : 09 09 2020 - 23:17

Marmara Denizi Tekirdağ açıklarında 3.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Öte yandan gün gece yine aynı bölgede 4.3 büyüklüğünde bir sarsıntı meydana gelmişti.


Kandilli Rasathanesi'nde yer alan bilgiye göre Tekirdağ açıklarında derinliği 12.5 km olan deprem meydana geldi.
Depremin saati ise 22.46 olarak açıklandı.

ETİKETLER

Tekirdağ deprem korkutan deprem Marmara Denizi
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.