Marmara Denizi Tekirdağ açıklarında 3.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Öte yandan gün gece yine aynı bölgede 4.3 büyüklüğünde bir sarsıntı meydana gelmişti.

Kandilli Rasathanesi'nde yer alan bilgiye göre Tekirdağ açıklarında derinliği 12.5 km olan deprem meydana geldi.

Depremin saati ise 22.46 olarak açıklandı.