Kısa adı EFQM olan Avrupa Kalite Vakfı’nın modelini 2017 yılında uygulamaya geçiren Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Kalite Derneği (KalDer) tarafından yapılan değerlendirme sonucunda Mükemmellikte Yetkinlik 5 Yıldız Belgesi almaya hak kazandı.Pandemi koşullarının zorlayıcı etkilerinin her alanda hissedildiği bir dönemde İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığı Kurumsal Mükemmellik Şube Müdürlüğü koordinasyonunda yoğun bir çalışma yürüten Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, 3,5 gün gibi kısa bir sürede 77 toplantıda 160 personel ile dijital ortamda yapılan görüşmeler sonucunda bu belgeyi almaya hak kazandı. Görüşmeler kapsamında, belediyenin politika ve stratejileri, çalışanların bilgi birikimleri ve yetkinlikleri, çalışanlar ile kurum arasında diyalog, kurum dışı işbirliklerinin yönetilmesi, finansal kaynakların yönetimi, binalar, donanım, malzemelerin yönetimi ve vatandaşlara sunulan hizmetlerle ilgili performans göstergeleri gibi birçok konu değerlendirmeye tabi tutuldu.Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak "Tekirdağ halkına her alanda en iyi hizmeti verme ilkesiyle çalışmaya devam edeceğiz” diye konuştu.
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Tekirdağ'a 5 yıldız belgesi
19 Kasım 2020 Perşembe - 22:45 | Son Güncelleme : 19 11 2020 - 22:45