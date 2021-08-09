Tekin'in eğlenceli vukuatları!

Çoban Ailesinin uslanmaz yakışıklısı Tekin'in (Onur Bay) birbirinden eğlenceli maceraları!

Hüsnü'nün, Çoban Ailesindeki başını belaya sokma rekoruna sahip oğlu Tekin... Oyunculuk maceraları ayrı, hayatına giren sevgilileri ayrı ve babası Hüsnü'yü düşürdüğü zor durumları ayrı bir film konusudur. Her girdiği macera koca bir kayaya -Hüsnü- toslamasıyla son bulur. Sonuç ise, ya babasının yergi dolu konuşması ya da odadan odaya koşmasına neden olan kemerli baba kovalamacası olur. Ne olursa olsun Tekin,

Ekibimizin aileleriyle, birbirleriyle ve yakınlarıyla yaşadığı duygu dolu anlar...