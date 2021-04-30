Türkiye salgınla mücadelede yeni bir döneme girdi. 17 günlük tam kapanma resmen başladı. Tam kapanmanın kuralları İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelge ile duyuruldu. Tam kapanmanın başlamasıyla birlikte pek çok kişi de kısıtlamanın kurallarını, sokağa çıkma yasakları ile açık olan yerleri araştırıyor. Tam kapanmada merak edilen konuların başında da alkol satışı ve tekel bayilerin açık olup olmadığı geliyor. Geçtiğimiz günlerde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tam kapanma ile ilgili açıklama yaptı. Peki, Tekel bayiler açık mı? Tam kapanmada alkol satışı yasak mı? Alkol satışı yasaklandı mı? Bugün alkol satışı var mı? Alkol satışı neden yasak? İşte detaylar.

Koronavirüsle mücadelede yeni bir döneme girildi. Hükümet tarafından alınan tam kapanma kararının ardıdan 17 günlük tam kapanma süreci resmen başladı. İçişleri Bakanlığı tam kapanmanın kurallarını, yasakları ve kısıtlamalar ile açık olan yerleri yayınladığı genelge ile duyurdu. Kısıtlamanın ilk gününde pek çok kişi günlük ihityaçlarını karşılamak için bazı işlerinin açık olup olmadığını araştırırken çoğu kişi de tam kapanma sürecinde tekel bayilerin açık olup olmadığını merak ediyor. Peki, Tekel bayiler açık mı? Tam kapanmada alkol satışı yasak mı? Alkol satışı yasaklandı mı? Bugün alkol satışı var mı? Alkol satışı neden yasak? İşte detaylar...

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, geçtiğimiz günlerde bakanlıkta düzenlenen video konferans toplantısında, 81 ilin vali, il jandarma komutanı, il emniyet müdürü ve sahil güvenlik komutanıyla bir araya gelmiş, 29 Nisan saat 19.00'da başlayıp, 17 Mayıs 05.00'a kadar sürecek tam kapanma tedbirleri değerlendirmişti.

Toplantıda konuşan Bakan Soylu, bu süreçte valilere, emniyet müdürlerine ve jandarmaya büyük sorumluluk düştüğünü belirterek, "Şehir giriş ve çıkışları ciddi şekilde kontrol altında olacak. Orada herhangi bir eksiklik istemiyoruz Eğer burada bir kontrol olmazsa sürecin suistimali çok kolay olur" dedi.

TEKEL BAYİLER AÇIK MI? TAM KAPANMADA ALKOL SATIŞI YASAK MI?

Bakan Soylu, tekellerin bu süreçte açık olup olmayacağıyla ilgili de, "İstisnada yer almıyor ve kapalı. Bu açıdan hem bir muafiyet yok hem de soru işareti de söz konusu değil" diye konuştu.