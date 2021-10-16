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Tek teker kullandığı motosikletle tehlike saçtı

Serdar ALTINTEPE / İSTANBUL, (DHA) |  16 Ekim 2021 Cumartesi - 9:48 | Son Güncelleme : 16 10 2021 - 9:48

Esenler'de yağmur sonrası kayganlaşan yolda tek teker üzerinde giden motokurye, trafiği tehlikeye attı. Motosikletli kuryenin bir otomobile de çarpmaktan son anda kurtulduğu tehlikeli anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.


Olay, 13 Ekim Çarşamba gece saatlerinde Esenler Mehmet Akif İnan Caddesi'nde meydana geldi. İnternet üzerinden satış yapan firmanın kuryesi olarak çalışan kişi, yağmur sonrası kayganlaşan yolda kaza riskine aldırış etmeden tek teker gösterisi yaptı. Kurye, tek teker üzerinde gittiği sırada yola çıkan bir otomobile de çarpmaktan son anda kurtuldu. Kuryenin tehlikeli gösterisini bir arkadaşı cep telefonu ile kaydetti.
 

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