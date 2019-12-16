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Ankara'da suç örgütüne operasyon!

AA |  16 Aralık 2019 Pazartesi - 11:31 | Son Güncelleme : 16 12 2019 - 11:38

Ankara merkezli soruşturma kapsamında, "suç örgütü kurarak yasa dışı bahis oynattığı" gerekçesiyle 14 kişi gözaltına alındı.


Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma  kapsamında "suç örgütü kurarak yasa dışı bahis oynattıkları" iddiasıyla 14 kişi  gözaltına alındı. 
 
Başsavcılıktan yapılan açıklamada, çıkar amaçlı suç örgütü kurup yasa  dışı bahis oynatanlara yönelik operasyonda Antalya'da 2, Bursa'da 7 ve  İstanbul'da 5 kişinin gözaltına alındığı bildirildi. Açıklamada, şüphelilerin Ankara Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla  Mücadele Şubesindeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Ankara Cumhuriyet  Başsavcılığına sevk edilecekleri belirtildi.

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