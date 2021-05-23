Tek seferde 5.000 TL! Geri ödeme yok, son 2 gün

KİMLER 5 BİN TL ALACAK?

3 BİN TL'LİK HİBE DESTEĞİ

Oyuncu ajansları, sürücü, gemici, dil, muhasebe kursları, kurs ve etüt merkezleri, yazılım ve bilgisayar dersi veren kurslar, mankenlik, modelistlik, stilistlik kurslarının faaliyetleri, özel kreşler, çocuk kulüpleri, tiyatro dekor ve malzemelerinin kiralanması, dikiş, nakış, güzellik, kuaförlük, berberlik kurslarının faaliyetleri, kendi hesabına çalışan valeler, hamallık hizmetleri, yazar, bestekâr, heykeltıraş, ressam, karikatürcü, gravürcü, ebru sanatçısı, pizzacılar, tezgahlar ve pazar yerleri vasıtasıyla şekerleme perakende ticareti yapanlar, reklamcılık ile ilgili fotoğrafçılık faaliyetleri, ayakkabı boyama hizmetleri, dondurma imalatı, lokaller (alkollüalkolsüz), dondurmacılar, fotoğrafçılar, çorbacılar, fast-food'lar vb.