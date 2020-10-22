Tek kapı Mercedes E, 1.3 milyon TL'den başlıyor

Mercedes-Benz E-Serisi Coupé ve Cabriolet Türkiye’de Ekim itibarıyla satışa sunulmaya başlandı. E 300 Coupé 1.355.000 TL başlangıç fiyatıyla, E 300 Cabriolet ise 1.558.000 TL başlangıç fiyatı ile satışa sunuldu. Her iki araçta 2.0 litrelik turbo beslemeli 4 silindirli benzinli motor 258 BG güç üretirken EQ Boost adındaki elektrikli destek ünitesi sayesinde anlık olarak 14 BG’lik ek bir güç daha kullanıma dahil ediliyor. İçten yanmalı motorun sağladığı 370 Nm’lik maksimum torka ek olarak EQ Boost desteği anlık olarak 150 Nm ile ivmelenmeye katkıda bulunuyor. Standart donanımdaki 9G-TRONIC otomatik şanzımanın da katkısıyla 6,7 ile 7,4 lt/100 km arasında değişen karma yakıt tüketimi sunabilen araçların maksimum hızları elektronik olarak 250 km/s ile sınırlandırılmış durumda.

Tavan için özel teknoloji

Geleneksel katlanabilir kumaş tavanlı E-Serisi Cabriolet, dört kişilik kapasiteye sahip. E-Serisi Cabriolet’de elektrikli rüzgar deflektör sistemi AIRCAP ve AIRSCARF ense ısıtma sistemi standart olarak sunuluyor. Kabin içi gürültü konforunu iyileştiren akustik tavan da konfora katkı sağlıyor. Mercedes -Benz Otomotiv İcra Kurulu ve Otomobil Grubu Başkanı Şükrü Bekdikhan yeni E-Serisi Coupé ve Cabriolet’in Türkiye’de satışa sunulmasıyla ilgili şunlaır kaydetti:

"Ağustos 2020’de satışa sunduğumuz ve bir kez daha segmentinin en fazla tercih edilen modeli konumunu pekiştiren Yeni E-Serisi Sedan’ın ardından, Coupé ve Cabriolet model seçenekleri ile Yeni E-Serisi ailesini tamamlamış oluyoruz. 3 farklı gövde tipinde bayilerimizde yerini alan E-Serisi model ailesi, güvenlik ve konfordaki yenilikleriyle, elektrik destekli güç üretimi ve otonom sürüşe doğru yolculuğumuzda teknolojinin geldiğini son noktayı işaret ediyor.”