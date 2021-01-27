Sigortalı çalışan kişi emeklilik hakkı kazanabilmek için birtakım şartları sağlamak durumundadır. İş hayatında çalışan kişi bazı durumdalar çalışma gücünün bir kısmını ya da tamamı kaybetme tehlikesi ile karşılaşabiliyor. Meslek yaşamında karşılaştığı bu durumlarda devreye malullük durumu giriyor. Malullük için oluşturulan sigorta ise çalışanın mağdur olmasını engellemek için kanunlar çerçevesinde belirlenmiştir. Malullük durumunun oraya çıktığı nedenleri sorgulan kişilerin merak ettiği sorulardan biri de tek gözü görmeyen yüzde kaç rapor alır, malulen emeklilik için rapor yüzde kaç olmalı, sorularına yanıt arıyor.
TEK GÖZÜ GÖRMEYEN YÜZDE KAÇ RAPOR ALIR?
Tek göz kaybında heyet hastanelerden verilen rapor oranı yüzde 32’dir. Engelli ya da malulen emeklilik için en az yüzde 40 oranında raporunuzun bulunması gerekmektedir. Başka rahatsızlıklarınız varsa bu oran yüzde 40’a çıkabilir ancak sadece tek göz kaybı varsa alacağınız rapor oranı yüzde 32 olacaktır.
MALULEN EMEKLİLİK ŞARTLARI NELERDİR?
En az 15 yıl sigortalı olma şartı,
Toplam olarak 1800 gün veya başka birinin sürekli bakımına muhtaç derecede malûl olan sigortalılar için ise sigortalılık süresi aranmaksızın 1800 gün malullük,
Yaşlılık ve ölüm sigortaları primi bildirilmiş olması şartlarına haiz olmanız gerekir.
MALULEN EMEKLİLİK HANGİ HASTALIKLARI KAPSIYOR?
Epilepsi (Sara)
Demans (Bunama)
Beyin Tümörü
Parkinson Sendromu
Kanser ( Cilt, lösemi, lenfoma, tükürük bezleri, meme, sinir sistemi, mide, akciğer, ince bağırsak, kalın bağırsak, karaciğer, safra yolları, safra kesesi, böbrek, mesane, genital yollar, prostat, testis, penis, baş yumuşak doku, boyun yumuşak doku, multipl myelom kanserleri )
Serebral Palsi
Multiple Skleroz (MS)
Şizofreni
Bipolar bozukluk
Retina Kanamaları
Görme Azlığı
Anemi
Behçet Hastalığı
Bacak, kol gibi organ kaybı
Böbrek Nakli
Akciğer Nakli
Kalp Nakli
Zekâ Gerilikleri (IQ 50 ve altı)
Yardım olmadan ayakta durmaya engel olan denge bozuklukları ile beraber işitme kaybı
Karaciğer Nakli
Karaciğer Sirozu
Kalp Yetmezliği
Kalp Kapak Hastalıkları
AIDS
Tüberküloz (Verem)
Solunum Sistemi Hastalıkları
Gastrointestinal Kanamalar
Endokrinoloji ve metabolizma hastalıkları.
MALULEN EMEKLİLİK HASTALIK YÜZDELERİ
Çalışma gücü kaybı %60'ın altında, ancak %40 ve üzerinde özürlü olanlardan:
Özür Oranı, %50 ilâ %59 arasında ise, en az 16 yıldan beri sigortalı olmak ve 4320 gün,
Özür Oranı %40 ilâ %49 arasında ise, en az 18 yıldan beri sigortalı olmak ve 4680 gün