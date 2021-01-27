Emekli, çalışan, SGK, SSK, Bağ-kur'lu milyonlarca çalışanın merak ettiği soruların ardı arkası kesilmiyor. Milyonlarca çalışan İş Kanunu kapsamında haklarının ne olduğu araştırılıyor. Malulen emeklilik de bunlardan birini oluşturuyor. Çalışma hayatı içerinde meydana gelen sağlık problemi bazı durumlarda iş yaşamının sona ermesine neden olabiliyor. Bu gibi durumlarda çalışan için malulen emeklilik hakkı devreye giriyor. Peki, Tek gözü görmeyen yüzde kaç rapor alır? Malulen emeklilik için rapor yüzde kaç olmalı?

Sigortalı çalışan kişi emeklilik hakkı kazanabilmek için birtakım şartları sağlamak durumundadır. İş hayatında çalışan kişi bazı durumdalar çalışma gücünün bir kısmını ya da tamamı kaybetme tehlikesi ile karşılaşabiliyor. Meslek yaşamında karşılaştığı bu durumlarda devreye malullük durumu giriyor. Malullük için oluşturulan sigorta ise çalışanın mağdur olmasını engellemek için kanunlar çerçevesinde belirlenmiştir. Malullük durumunun oraya çıktığı nedenleri sorgulan kişilerin merak ettiği sorulardan biri de tek gözü görmeyen yüzde kaç rapor alır, malulen emeklilik için rapor yüzde kaç olmalı, sorularına yanıt arıyor.

TEK GÖZÜ GÖRMEYEN YÜZDE KAÇ RAPOR ALIR?

Tek göz kaybında heyet hastanelerden verilen rapor oranı yüzde 32’dir. Engelli ya da malulen emeklilik için en az yüzde 40 oranında raporunuzun bulunması gerekmektedir. Başka rahatsızlıklarınız varsa bu oran yüzde 40’a çıkabilir ancak sadece tek göz kaybı varsa alacağınız rapor oranı yüzde 32 olacaktır.

MALULEN EMEKLİLİK ŞARTLARI NELERDİR?

En az 15 yıl sigortalı olma şartı,

Toplam olarak 1800 gün veya başka birinin sürekli bakımına muhtaç derecede malûl olan sigortalılar için ise sigortalılık süresi aranmaksızın 1800 gün malullük,

Yaşlılık ve ölüm sigortaları primi bildirilmiş olması şartlarına haiz olmanız gerekir.

MALULEN EMEKLİLİK HANGİ HASTALIKLARI KAPSIYOR?

Epilepsi (Sara)

Demans (Bunama)

Beyin Tümörü

Parkinson Sendromu

Kanser ( Cilt, lösemi, lenfoma, tükürük bezleri, meme, sinir sistemi, mide, akciğer, ince bağırsak, kalın bağırsak, karaciğer, safra yolları, safra kesesi, böbrek, mesane, genital yollar, prostat, testis, penis, baş yumuşak doku, boyun yumuşak doku, multipl myelom kanserleri )

Serebral Palsi

Multiple Skleroz (MS)

Şizofreni

Bipolar bozukluk

Retina Kanamaları

Görme Azlığı

Anemi

Behçet Hastalığı

Bacak, kol gibi organ kaybı

Böbrek Nakli

Akciğer Nakli

Kalp Nakli

Zekâ Gerilikleri (IQ 50 ve altı)

Yardım olmadan ayakta durmaya engel olan denge bozuklukları ile beraber işitme kaybı

Karaciğer Nakli

Karaciğer Sirozu

Kalp Yetmezliği

Kalp Kapak Hastalıkları

AIDS

Tüberküloz (Verem)

Solunum Sistemi Hastalıkları

Gastrointestinal Kanamalar

Endokrinoloji ve metabolizma hastalıkları.

MALULEN EMEKLİLİK HASTALIK YÜZDELERİ

Çalışma gücü kaybı %60'ın altında, ancak %40 ve üzerinde özürlü olanlardan:

Özür Oranı, %50 ilâ %59 arasında ise, en az 16 yıldan beri sigortalı olmak ve 4320 gün,

Özür Oranı %40 ilâ %49 arasında ise, en az 18 yıldan beri sigortalı olmak ve 4680 gün