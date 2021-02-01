Tek doz aşı koronavirüse karşı korumada yeterli mi?

Türkiye'de aşılama çalışmaları devam ediyor. Koronavirüs aşılarının koruyucu olup olmadığı tartışılırken aşının yüzde 65 ile yüzde 98 oranında koruduğu ve mikroorganizmanın vücuda alınsa bile hastalığın oluşmayacağı öngörülüyor. İlk doz aşı olunduktan sonra aradaki 1 aylık sürede tam koruyuculuk olmadığı için virüs kapma ihtimalinin olduğunu belirten uzmanlar, vücutta az bir miktar hücrenin virüsü tanıyor olacağı için hastalığın hafif geçeceğini ifade ediyor.

Koronavirüs aşısının türüne göre değişmekle birlikte yüzde 65 ile yüzde 98 oranında koruduğu ve mikroorganizmanın vücuda alınsa bile hastalığın oluşmayacağı öngörülüyor. İlk doz aşı olunduktan sonra aradaki 1 aylık sürede tam koruyuculuk olmadığı için virüs kapma ihtimalinin olduğunu belirten uzmanlar, vücutta az bir miktar hücrenin virüsü tanıyor olacağı için hastalığın hafif geçeceğini ifade ediyor. Uzmanlar, aşı yapıldıktan sonra kişinin hasta olarak değerlendirilmeyeceğini ve PCR testi yapılması halinde sonucun negatif olacağını vurguluyor.

Enfeksiyon Hastalıkları ve Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Songül Özer, aşının virüse karşı etkileri ve gerekliliği ile ilgili önemli bilgiler paylaştı.

VİRÜS KAPILSA DA HAFİF GEÇİRİLMESİ BEKLENİYOR

Aşının türüne göre değişmekle birlikte aşı olduktan sonra yüzde 65 ile yüzde 98 oranında koruma sağladığını belirten Dr. Songül Özer, “Mikroorganizma vücuda alınsa bile hastalığın meydana gelmeyeceğini öngörüyoruz. Aşı yapıldıktan sonra Covid olunursa eğer aradaki yüzde 30 ya da yüzde 10’luk dilimde olmak gerekiyor. Oradaki tabloda beklenti aşı olanlar hasta olsa bile hastalığı hafif geçirmeleridir. Hastanede ya da yoğun bakımda yatan hastaya dönüşmeden virüsü vücuda alsalar bile üst solunum yolu enfeksiyonu olarak basit bir şekilde geçirmelerini bekliyoruz” dedi.

İLK DOZ AŞIDAN SONRA DA VİRÜSÜ KAPMA İHTİMALİ VAR

İlk aşıyı olduktan sonra aradaki 1 ay içerisinde tabii ki koruyuculuk tam olmadığı için virüsle hastalık kapma ihtimalinin olduğuna dikkat çeken Özer, “Virüsün vücuda girmesi ve hastalığa yakalanma ihtimali bulunuyor. Ancak hastaların o süreci hafif atlatmasını bekliyoruz çünkü vücutta az da olsa bir miktar hücre bu virüsü tanıyor olacak. O noktada tamamen kişinin bağışıklık sistemi önemli. Tek dozluk aşının bile oldukça yüksek antikor oluşturabileceği bir hasta kitlesi olacaktır. Covid-19 virüsünü aldığı anda bir doz aşı olduğu ve antikor geliştirdiği için hastalığı hafif geçirdiğini göreceğimiz bir hasta grubu olacak. Bir doz aşı ile hiç korunmayan, antikoru hiç yükselmeyen hasta grubu da olacaktır. Hiç aşılanmamış gibi olan ve bu koronavirüsü vücuduna bir aylık dönemde alıp da gerçekten ağır hastalığı geçirenler de olacak” diye konuştu.

HASTAYA GÖRE DEĞERLENDİRME YAPILACAK

Hastaya göre değerlendirme yapılacağının altını çizen Dr. Songül Özer, “Aşı olsa da olmasa da hastanın şikayetleri ön plandaysa tedavisini uygulayacağız. Şikayet ya da semptomlar az ise ona göre tedavi uygulayacağız. Tek doz aşı şu anda hastalığı tamamen korumada yeterli değil. Şimdiki bilgiler bunu gösteriyor. O yüzden çok büyük ihtimalle vücutlarına bu virüs girdiğinde hasta olabilirler ama hastalığı hiç aşı olmayanlara göre daha hafif geçireceklerini bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

AŞIDAN SONRA YAPILAN PCR TEST SONUCU NEGATİF ÇIKAR

Aşı yaptırdıktan sonra kişinin hasta olarak değerlendirilmeyeceğini dile getiren Özer, “O yüzden PCR testi de negatif çıkacaktır. PCR testi vücutta o anda hastalık yapma yeteneğinde olan bir mikroorganizmanın tespit edilmesine dayalı bir testtir. Solunum yolu akıntılarından sürüntü yoluyla aktif olan, hastalık oluşturma yeteneğinde olan virüsü tespit ederek PCR testinin pozitif olduğunu görebiliyoruz. Ancak aşı olan kişilerde böyle bir mekanizma olmaz.” dedi.

AŞI OLANLARIN SÜPER TAŞIYICI OLMA İHTİMALİ BULUNMUYOR

Süper taşıyıcılığın farklı bir kavram olduğunu ifade eden Dr. Özer, “Vücutta çok fazla mikroorganizma olsa da o mikroorganizmanın nasıl bir özelliğe sahip olduğu önemli. Aşıdan sonraki mikroorganizmalar hastalık üretme yeteneği ortadan kaldırılmış virüslerdir. O yüzden süper taşıyıcı olduklarını düşünmelerine gerek olmadığını söyleyebiliriz” diye konuştu.

HÜCRELER AŞI SAYESİNDE VİRÜSE HAZIR OLUYOR

Dr. Songül Özer, ‘Aşı, hastalık yapan mikroorganizma ile hasta olmadan önce tanışmamızı sağlıyor’ dedi ve sözlerini şöyle tamamladı:

“Hastalığa sebep olan mikroorganizmanın zayıflatılmış, hastalık yapma gücü azaltılmış hali ile vücudumuzun tanışmasını sağlıyor. Vücuttaki hücreleri hastalık yapma gücü azaltılmış aşı uyarıyor ve hafıza hücrelerine o mikroorganizma yerleşiyor. Mikroorganizmaya karşı hangi hücrelerin kullanılması gerektiğini vücut öğrenmiş oluyor. Gerçek hastalık etkeni virüs vücuda girdiğinde artık hücreler hazır oluyor. Eğer aşılıysak daha hızlı ve daha güçlü yanıt verebiliyoruz. Gerçek hastalık etkeni aşı olduğumuz halde vücudumuza girebilir ama onu ortadan kaldırmamız kesinlikle çok daha büyük bir ihtimal olur. Çok daha güçlü ve hızlı bir antijenik yapı için aşı oluyoruz.”