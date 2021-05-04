Tek bir hamleyle ülke sınırını değiştirdi!

Belçika'da bir çiftçi, ülkenin Fransa ile sınırını belirleyen taşı traktör rotasının üzerinde durmasından rahatsız olarak değiştirdi. Çiftçinin sınır taşı olduğunu bilmeden yaptığı değişiklik, Belçika'nın 2.29 metre daha genişlemesine neden oldu.

BBC'nin aktardığına göre Belçika'nın Erquelinnes köyündeki ormanda yürüyüş yapan bir kişi, iki ülke arasındaki sınırı belirleyen taşın 2.29 metre oynatıldığını fark etti.

Durumun yetkililere bildirilmesinin ardından, traktör rotasında durmasından rahatsız olan ve taşın işlevini bilmeyen bir çiftçinin taşı Fransa tarafına doğru taşıdığı öğrenildi.

Olay, uluslararası kargaşaya neden olmak yerine sınırın her iki tarafında da espriyle karşılandı.

'BEN MUTLUYUM, KASABAM BÜYÜDÜ'

Belçika'nın Erquelinnes köyü Belediye Başkanı David Lavaux, "Belçika'yı daha büyük yaparken Fransa'yı daha küçük yaptı. Bu iyi bir fikir değil. Bu tür bir durum bırakın iki komşu ülkeyi, iki komşu ev sahibi arasında bile problem yaratabilir" diye konuştu.

Lavaux, "Ben mutluyum. Kasabam büyüdü. Fransa tarafında Bousignies-sur-Roc'lu mevkidaşım ise benimle hemfikir değil" dedi.

Komşu Fransız köyünün Belediye Başkanı Aurélie Welonek da espri yaparak "Yeni bir sınır savaşından kaçınmalıyız" diye konuştu.

Yerel yetkililer çiftçiden taşı eski yere götürmesini istedi. Eğer çiftçi bunu yapmazsa konu Dışişleri Bakanlığı 'na gidecek ve Fransız-Belçika sınır komisyonunun toplanması gerekecek.

Lavaux, bu duruma ilişkin ise, "İyi niyet gösterirse sorunu olmaz, dostane bir şekilde hallederiz" ifadelerini kullandı.

620 km uzunluğundaki sınır, 1820'de imzalanan Ryswick Antlaşması ile belirlenmişti. Sınırı belirlemek için kullanılan taş, bu tarihten beri kullanılıyor.