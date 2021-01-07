Tek arzusu kuru fasulye yiyebilmek

Sağlık Bakanlığı Organ Nakil Merkezi’nden 2020 yılının son saatlerinde gelen haber 10 yaşındaki Buse’ye umut oldu. 2021’in ilk saatlerinde kendine uyumlu böbreğe kavuşan Buse, hemen ameliyata alındı ve sağlığına kavuştu. Küçük Buse, organ nakli olmasının ardından en çok sevdiği yemek olan ve daha önce yemesinin yasak olduğu kuru fasulye istedi.

2020 yılının son saatlerinde Sağlık Bakanlığı Organ Nakil Merkezi’nden Ankara Şehir Hastane si’ne gelen haber yüzleri güldürdü. Merkez tarafından hastane yönetimine Kahramanmaraş ’ta vefat eden bir böbrek vericisinden nakil edilmek üzere bir böbrek olduğu haberi verildi. Hemen böbrek nakli bekleyen hastaların sırasını kontrol eden Ankara Şehir Hastanesi Organ Nakil Merkezi doktorları, ilk sırada 10 yaşındaki Buse’nin yer aldığını gördü. Bu umut dolu haberi hemen ailesine ulaştıran doktorlar, tetkiklerin yapılmasının ardından minik Buse’yi ameliyata aldı. 2021 yılının ilk saatlerinde böbrek nakli gerçekleşen Buse, yoğun bakım tedavisinin ardından normal servise alındı. Serviste kendisini kontrole gelen doktorlarının ‘Buse artık özgürsün, istediğini yiyebileceksin, ne yemek istersin?’ sorusuna minik Buse’nin ‘fasulye’ cevabı vermesi ise duygusal anlara neden oldu.

“Anne yemek istediğim tek şey kuru fasulye pilav”

10 yaşındaki Buse’nin 1 yıldır diyaliz aldığını ve bu süre zarfında istediği yiyecekleri yiyemediğini, arkadaşları gibi oyunlar oynayamadığını belirten anne Sündüz Gümüş, “Çok mutluyuz gerçekten, 1 senedir kızım bu hastalıkla mücadele ediyordu. Şükürler olsun nakil çıktı. Yeni yıl akşamı bu mutlu haber geldi bize. Hemen apar topar hastaneye getirdik. Bütün işlemleri yapıldı. Ameliyatın sonunda şükürler olsun iyi olduğunu duyduk, öğrendik, çok mutlu olduk gerçekten. Yeni yıl bizim kızımıza uğurlu geldi. Darısı diğer nakil bekleyen çocuklarımıza olsun inşallah. Buse 10 yaşında, bir kız kardeşi var. İstediği yiyecekleri yiyemiyordu. Onun dışında diğer arkadaşları gibi koşup oynayamıyordu. Hep 1 sene oyunca bunlara hasret kaldı. Nakilden çıktıktan sonra, ameliyat oldu, ben yoğun bakımda yanında kalırken dedi ki, ‘Anne tek yemek istediğim kuru fasulye pilav’ dedi. Gerçekten bunlara 1 senedir hasretti benim kızım” diye konuştu.

“Kadavradan böbrek nakli şansı doğması hastanın tüm hayatını değiştirdi”

Buse’nin takip ve tedavisini üstlenen Çocuk Nefroloji Uzmanı Prof. Dr. Umut Selda Bayrakçı, “Hastamız bizim 1 yıldır takip ettiğimiz diyaliz hastasıydı. 10 yaşında olmasına rağmen aslında hayatın bütün sıkıntılarını bir şekilde tatmak zorunda kaldı. Hem sosyal kısıtlamaları, hem diyet i, okul problemleri, diyalizin bütün sıkıntısıyla aslında mücadele eden bir hastaydı. Dolayısıyla kadavradan böbrek nakli şansı doğması hastanın tüm hayatını değiştirdi. Biz o yüzden çok mutluyuz. Burada tek vurgulamak istediğim şey organ bağışının çok ama çok önemli olduğu. Bu organın, böbreğin bir çocuğun hayatını toptan bir ömür boyu upuzun yıllar değiştireceğini görmek hepimizi çok mutlu ediyor” şeklinde konuştu.

“Bol bol fasulye yiyebilir bundan sonra”

Diyaliz alan hastalarda, özellikle çocuk hastalarda çok sıkı diyetler uygulamak zorunda kaldıklarını belirten Prof. Dr. Bayrakçı, “Hastamızda hem annesi hem de babasının böbrek uyumu olmadığı için nakil şansı hiç yoktu. Bu bizim hepimize çok güzel bir yeni yıl sürprizi oldu. Herkesi organ bağışı için desteğe davet ediyorum. Aslında çok tatlı, hep böyle tatlı ve sevecen bir hastamızdı. Çocuklarda diyaliz sırasında çok sıkı diyet öneriyoruz maalesef ve aslında en sevdikleri şey muz. Ama muz kesinlikle bu hastalara yasak, potasyumu yüksek olduğu için. Dolayısıyla meyvelerin hepsi yasak. Öyle bir şey bekliyordum ama fasulyeyi tercih etti. Bol bol fasulye yiyebilir bundan sonra. Ama durum böyle. Yani çocuk hastaya şunu yeme, bunu yeme demek o kadar zor ki. Bu hastalar çok katı bir diyetle hayat boyu devam etmek zorunda kalıyorlar” diye konuştu.

“İzmir depreminde bir çocuğumuz, bir kızımız oradan kurtarılmıştı, Buse’yi ameliyat ederken aynı şeyi hissetmiştim”