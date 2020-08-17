KPSS'siz 42 ilde personel alınacak!İşte şartlar...

Dev şirket harekete geçti. Türkiye'nin 42 ilinde KPSS'siz personel alımı yapılacak. Başvurmak için en az lise mezunu olmak yeterli... Türkiye Elektrik İletim AŞ. Genel Müdürlüğü (TEİAŞ) sürekli işçi statüsünde 150 teknisyen alıyor. Başvurular 28 Ağustos’ta sona erecek. Peki, TEİAŞ sürekli işçi alımı başvuruları nasıl yapılır? İşte TEİAŞ personel alımı başvuru şartları ve ilanın detayları…

Türkiye Elektrik İletim AŞ. Genel Müdürlüğü (TEİAŞ) sürekli işçi statüsünde istihdam edilmek üzere sürekli işçi alımı yapacak. TEİAŞ ’ın İŞKUR aracılığı ile yapacağı sürekli işçi alımı başvuruları 24 Ağustos’ta başlıyor. Peki, TEİAŞ sürekli işçi alımı başvuruları nasıl yapılır? İşte TEİAŞ personel alımı başvuru şartları ve ilanın detayları…

Türkiye Elektrik İletim AŞ. Genel Müdürlüğü (TEİAŞ) İŞKUR aracılığı ile en az lise mezunu 150 sürekli işçi alıyor. TEİAŞ’nin Resmi Gazete ’te yayımlanan ilanına göre, taşra teşkilatında çalıştırılmak üzere 19 Elektronik Teknisyeni ve 131 Elektrik Teknisyeni alınacak.

KPSS'SİZ 42 İLDE PERSONEL ALINIYOR!

TEİAŞ’nin 42 il için yayımladığı ilana başvurular 24 – 28 Ağustos tarihleri arasında yapılacak. Adayların elektronik teknisyeni kadrosu için lise ve dengi okulların elektronik, haberleşme sistemleri, otomasyon sistemleri bölümü mezunu; elektrik teknisyeni kadrosu için de lise ve dengi okulların elektrik, elektrik tesisat ve pano montörlüğü, yüksek gerilim sistemleri, endüstriyel bakım onarım bölümü mezunu olmaları gerekiyor.ü

TEİAŞ SÜREKLİ İŞÇİ ALIMI BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

Durumları talep şartlarına uyan adaylar, ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 5 gün içinde (24-28.08.2020 tarihleri

arası) İŞKUR il müdürlüklerinden/hizmet merkezlerinden, hizmet noktalarından veya https://esube.iskur.gov.tr internet adresi üzerinden "İş Arayan" linkine TC kimlik numarası ve şifresi ile giriş yaparak başvuru yapabilecekler.

TEİAŞ PERSONEL ALIMI YAPILACAK İLLER!