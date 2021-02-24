TEİAŞ işçi alımı 2021! TEİAŞ İŞKUR üzerinden işçi alacak!

TEİAŞ İŞKUR üzerinden işçi alacak. TEİAŞ işçi alımı başvurusu ilanı yayınlandı. TEİAŞ Genel Müdürlüğü'nün taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere sürekli işçi statüsünde 4 eski hükümlü ve 2 engelli eleman alınacak.
TEİAŞ işçi alımı ilanında alınacak personelin Türkiye İş Kurumu aracılığı ile istihdam edileceği belirtildi.
TEİAŞ İŞÇİ ALIMI BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?
TEİAŞ işçi alımına başvuru yapmak isteyenlerin Türkiye İş Kurumu’nun web sayfasında 01 Mart 2021 tarihinde yayımlanacak ilanı takip etmesi gerekiyor.
ESKİ HÜKÜMLÜ SÜREKLİ İŞÇİ ALIMI İÇİN BAŞVURUDA ARANILAN ŞARTLAR
1. Lise ve dengi okul mezunu olmak
2. Eski hükümlü veya terörle mücadelede malul sayılmayacak şekilde yaralanan olduğunu belgelendirmek.
3. Askerlikle ilişiği olmamak (Yapmış olmak, tecilli veya muaf olmak)
4. İlgili Yönetmeliğin 4.maddesinde belirtilen şartları taşımak
5. Öncelik Hakkına Sahip Olarak Başvuran Adaylar için Öncelik Durumunu Gösterir Belge
ENGELLİ SÜREKLİ İŞÇİ ALIMI İÇİN BAŞVURUDA ARANILAN ŞARTLAR
1. Lise ve dengi okul mezunu olmak
2. Engelli Sağlık Kurulu Raporu ile en az %40 engeli olduğunu belgelendirmek.
3.İlgili Yönetmeliğin 4.maddesinde belirtilen şartları taşımak
4.Öncelik Hakkına Sahip Olarak Başvuran Adaylar için Öncelik Durumunu Gösterir Belge