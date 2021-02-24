TEİAŞ işçi alımı 2021! TEİAŞ İŞKUR üzerinden işçi alacak!

TEİAŞ Genel Müdürlüğü'nün taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere eski hükümlü ve engelli sürekli işçi alınacak. TEİŞ kadroları için yapılacak eleman alımı ile ilgili duyuru yayımlandı. Peki, TEİAŞ işçi alımı başvurusu nasıl yapılır? TEİAŞ işçi alımı 2021 başvuru şartları ve İŞKUR başvuru ekranı...

