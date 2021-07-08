Tehlike saçan çocuk parkı! Görüntü korkuttu

İstanbul Çekmeköy'de bir çocuk parkında elektrik direğinden uzanan bir kablo kaydırağa bağlı. Çocuklar tam anlamıyla ölümün gölgesinde oynuyor. Üstelik tek sorun bu da değil. Mahalleli tedirgin. "ya kapatılsın ya da düzeltilsin" diyorlar.

Kanal D’den İhsan Yalçın ve Başar Günal’ın özel haberine göre; sözde çocuk parkı ama oyun alanından kablolar geçiyor, salıncaklar ise kırıktı yani parkın her yeri tehlike saçıyor. Oyun parkları denetçisi İlhan Fidanboy, “Özellikle incelediğimizde zürafanın boynuna asılı olan kablonun tehlikeli ve yasak olduğunu bilmeliyiz” diyor.

NEYSE Kİ İNTERNET KABLOSU

Parkın en tehlikeli yeri zürafa görünümlü bu kaydırak. Çünkü hemen bitişikteki elektrik direğinden o kaydırağa bağlanıp, muhtarlığa uzatılan bir kablo var. Kablo neyseki elektrik değil, internet kablosu. Mahalle muhtarına göre ortada tehlikeli bir durum yoktu ama uzmanlara göre durum tam tersiydi.

TEK SORUN KABLO DEĞİL

Bu parktaki tek sorun kablo değil. aslında başka problemler de var. Bakın bu salıncağın emniyet plastiği kırılmış. değiştirilmek yerine böyle iple bağlanmış. İşte burası bir çocuğun elini kesebilir.

Mahalleli artık çocuklarını bu parka getirirken korkuyor, o yüzden de parkın bir an önce güvenli hale getirilmesini istiyor.