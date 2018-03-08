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Tehlike kapıda! Rusya...

AA |  08 Mart 2018 Perşembe - 11:46 | Son Güncelleme : 08 03 2018 - 11:46

Rusya, son dönemde geliştirilen "sınırsız menzilli" silahlar ve Kuzeybatı Avrupa sınırına yerleştirdiği geliştirilmiş füzeler nedeniyle Batılı devletlerin tepkisini çekiyor.


Devlet Başkanı Vladimir Putin'in açıkladığı ve "yenilmez" olarak  tanımladığı silahlar, dünyadaki silahlanma yarışının geldiği yeri bir kez daha  gösterdi. Ruslar, mevcut silahlarının menzilini artırmanın yanı sıra, dünyanın  herhangi bir noktasını vurabilecek yeni nesil silahları test ettiklerini duyurdu.
 
Avrupa'nın şeytan dediği balistik füze daha da geliştirildi
 
Rusya, 1988'den beri envanterinde bulundurduğu, Batılı devletlerin  "Şeytan" olarak nitelendirdiği kıtalararası balistik füze Voyevoda'nın yerine  koymak üzere Sarmat'ı geliştirdi. 2010’dan beri üzerinde çalışılan, Voyevoda’dan  daha fazla nükleer başlık taşıyabilen, daha yüksek menzile sahip olan füzenin,  Kuzey ve Güney Kutuplarını geçerek hedefe ulaşabilme kabiliyeti bulunuyor.  Sarmat'ın, yaklaşık 200 tonluk ağırlığı ve kısa süreli aktif uçuş özellikleriyle,  mevcut füze savunma sistemleri tarafından engellenmesinin imkansız olduğu ileri  sürülüyor. Askeri uzmanlar, Sarmat’ın yaklaşık 11 bin ila 18 bin kilometrelik bir  menzile sahip olduğunu belirtiyor.
 
Nükleer enerji takatli, sınırsız menzile sahip yeni balistik füze
 
Rusya’nın Suriye’de kullandığı H-101 füzeleri baz alınarak  geliştirdiği, nükleer enerji takatli, “sınırsız menzile" sahip balistik füzenin  henüz bir ismi bulunmuyor. Putin’in ifadesiyle, ABD’nin Tomahawk füzeleri gibi  muadillerinden 10 kat daha fazla menzile ve sınırsız etkiye sahip füze, hedefine  düşük irtifadan uçarak ulaşabiliyor. Ruslar, uçuş rotası tahmin edilemez bir  seyirde devam ettiği için, geliştirdikleri füzenin hava savunma sistemleri  tarafından engellenemeyeceğini savunuyor.
 
Avangard-Hipersonik başlıklı, stratejik füze sistemi
 
Düşman ülke savunma sistemlerine yakalanmayan füzeler yaptıklarını  açıklayan Ruslar, bu savunma sistemlerini yok etmek için de “Avangard”  kıtalararası hipersonik başlıklı stratejik füzeyi geliştiriyor. Putin, hedefine  ses hızının 20 katına (Mach 20) çıkarak ulaşabileceği iddia edilen Avangard'ın  hedefleri “meteor” gibi vuracağını söyledi. Bu füzenin üstün manevra kabiliyetine  sahip olacağı, 9 kilometre yükseklikten uçabileceği ifade ediliyor. Rus askeri  yetkililer, füzenin bu özellikleri sayesinde hava savunma sistemlerini kolaylıkla  bertaraf edeceğine inanıyor.
 
Kinjal'ın (Hançer) testlerine başlandı
 
Yaklaşık 20 yıl önce geliştirilmeye başlanan Kinjal (Hançer) füze  sisteminin test aşamasında olduğu ifade ediliyor. Hem nükleer hem de  konvansiyonel savaş başlıkları taşıyabilen füzenin, MiG-31 gibi savaş uçaklarına  monte edilebildiği ve fırlatıldığında ses hızının 10 katına (Mach 10) çıkabildiği  ifade ediliyor. Menzili 2 bin kilometre olan füze sisteminin mevcut ve  geliştirilmekte olan tüm hava sistemlerini bertaraf edebildiği öne sürülüyor.
 
Nükleer enerji takatli, insansız su altı araçları ve torpidolar
 
Putin, yeni nesil silahlarını tanıtırken su altında da sınırsız  menzillere sahip olduklarını söylemişti. Rusların geliştirdiklerini belirttikleri  su altı araçların ve torpidoların en büyük özelliği, nükleer enerji takatli  olmaları. Yüksek manevra kabiliyetine sahip su altı silahlarının, nükleer yakıt  sayesinde menzil sınırı olmadan dünyanın her noktasına ulaşabileceği  vurgulanıyor. Putin’in ifadelerine göre, hem konvansiyonel hem de nükleer başlık  taşıyabilen bu tür silahların hedefinde özellikle uçak gemileri ve kıyı şeridinde  yer alan tesisler olacak.
 
Nükleer başlık takılabilen İskender füzeleri
 
Diğer silahların aksine Rusların uzun zamandır kullandığı ve Rusya ile  silahlanma yarışındaki ülkelerin en çok çekindiği ileri sürülen İskender füzeleri  ise aktif bir şekilde kullanılıyor. Hem konvansiyonel hem de nükleer başlık  takılabilen, yüksek hassasiyete sahip İskender füzelerinin menzili 500  kilometreye kadar çıkabiliyor. Ruslar, bazı düzenlemelerle füzelerin menzilini  1500 kilometreye kadar artırılabildiklerini öne sürüyor. Kremlin, İskender  bataryalarını, Amerikan'nın füze savunma üssü kurduğu Polonya'nın yanı başındaki  Kaliningrad'a yerleştirdi. Rusya Savunma Bakanlığı, NATO üyesi Polonya ve  Litvanya arasındaki Kaliningrad'a İskender füzelerinin yerleştirilmesini  tatbikatlar gereği olduğunu savundu.
 
Hazar denizindeki gemilerden atılan 1500 kilometre menzilli füzelerini  Suriye'deki hedefleri vurarak test eden Rusya, son dönemde havadan atılan 1500  kilometre menzilli seyir füzesi Kh-50, yaklaşık 3 bin kilometrelik menzile sahip  AS-19 Koala stratejik hipersonik saldırı füzesi, mevcut füzelere göre 50 kat  yüksek kinetik enerji yaratan Tsirkon 3M22 denizden ve havadan atılan yeni nesil  hiperhızlı saldırı füzesi, YU-54 ultra-manevra kabiliyetli hipersonik Mach 10  hızına çıkabilen planörlerin geliştirildiğini açıkladı.
 
Rusların yeni silahlarına tepkiler
 
Rusya Devlet Başkanı Putin, son dönemde geliştirilen "yenilmez  silahları", ABD'nin Rusya'yı çevreleyen küresel füze sistemlerine yanıt olarak  yaptıklarını vurgulamıştı. Rusya’nın silahlanma yarışında attığı adımlar, Batılı  devletlerce tepkiyle karşılandı. ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü Dana  White, Putin'in sözlerinin kendilerini şaşırtmadığını ve “her türlü” tehdide  karşı hazırlıklı olduklarını söylemişti.
 
ABD Stratejik Kuvvetler (STRATCOM) Komutanı Orgeneral John Hyten ise  “Rusya, ABD’ye yönelik varoluşsal bir tehdit yaratan en büyük tehlike. Onlara  dost veya ortak olarak bakabilmek isterdim ancak sizin için yapıldığını  bildiğiniz silahları gördüğünüzde, bir asker olarak bir seçeneğim kalmıyor.”  sözleriyle değerlendirmişti.
 
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg de Putin’in açıklamaları  nedeniyle endişe duyduklarını vurgulayarak, Rusya'nın yeni silahlarıyla ilgili  yorumu şöyle olmuştu: “Rusya’nın son dönemde attığı iddialı adımlara karşılık  veriyoruz ve vermeye devam edeceğiz.”
 
  
 
 
 

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